Maspalomas espera a 50.000 personas en la Winter Pride

Como cada otoño en Gran Canaria, la meca del turismo en la isla tiene otra cita con la Winter Pride. Maspalomas, ya en temporada alta, se convierte durante una semana en la capital europea para el colectivo LGTBI. La edición de 2022 ya tiene fechas, del 7 al 13 de noviembre, y también un intenso programa con conciertos, fiestas, una gala drag, un concurso de talentos y hasta paseos en barco.

La organización, a cargo de Progay, espera una afluencia de 50.000 personas, según las previsiones de su promotor, Emiel Wijnberg. Los actos al aire libre y gratuitos volverán a tener como escenario el centro comercial Yumbo, pero también habrá fiestas en hoteles que requerirán hacerse con una entrada.

Cartel de esta edición. / progay

Al merecido prestigio que ya se ha ganado en sus siete ediciones anteriores y que le garantizan un consolidado tirón popular, la Winter Pride le sumará este año el indudable gancho de estrellas de talla mundial como, por ejemplo, Haddaway, aquel cantante de origen caribeño que encabezó las listas musicales de principios de los 90 con su mítico 'What is love'.

O Cascada, un grupo alemán de eurodance formada por la cantante Natalie Horler y los productores DJ Manian y Yanou. Sus 6,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, 1.000 millones de visitas en YouTube y 1,8 millones de seguidores en Facebook dan fe del éxito de su música, espoleada por hits como 'Everytime We Touch' , 'What Hurts the Most' o 'Evacuate the Dancefloor'. Esta será su primera vez en la Winter Pride.

Haddaway, en una imagen promocional. Se le conoce mundialmente por el tema 'What is love'. / C7

Por lo pronto, las expectativas son muy buenas. Emiel Wijnberg maneja varios indicadores que invitan a pensar en una edición multitudinaria. Apunta, entre otros, que las visitas a la web desde el 1 de junio de 2022 han aumentado un 60% respecto a las que tuvo en 2019, la última Winter Pride que se celebró antes de la pandemia, antes de que llegaran las restricciones sanitarias.

Han subido un 700% las visitas a la web desde EE UU

Y de esas visitas se queda con otro dato llamativo. Las consultas o entradas desde EE UU han subido un 700%. En todo caso, su organizador subraya que el grueso del público que viaja hasta Gran Canaria para disfrutar de este orgullo de otoño (o de invierno, como sería la traducción) procede de Europa.

La mayoría son ingleses, pero Wijnberg advierte del creciente interés que les está llegando este año de Alemania y Países Bajos, los dos países desde los que, proporcionalmente, más han subido las visitas a la web.

Foto de archivo de una de las pool party en los hoteles. / progay

De las 50.000 personas que Progay espera que participen en los distintos actos, la previsión es que unos 30.000 sean turistas extranjeros. «El gasto promedio en destino de estos visitantes es de unos 1.800 euros y la estancia promedio es de 9 noches, por lo que el posible impacto económico se estima que sea de unos 54 millones de euros», señala Emiel Wijnberg, que suma en esta cuenta el gasto de los propios residentes que acudan a la Winter Pride, desde lo que se dejen en transporte público a restaurantes, estancias o tiendas. Y otro dato. Hoteles como el Abora Catarina o el Buenaventura «ya tienen un 100% de ocupación para esa semana».

La Caminata del Orgullo, el viernes 11

El promotor recurre a un estudio de mercado de 2018 para reforzar el acierto de sus estimaciones económicas. «Lo encargó Turismo de Gran Canaria, del Cabildo, y venía a decir que de los distintos tipos de turistas que vienen a la isla el de mayor poder adquisitivo es precisamente el que acude a vivir la Winter Pride». Wijnberg lo vincula a la decidida apuesta por la calidad que siempre ha marcado la política de la organización de este Orgullo de Invierno, un programa que, además, atrae a un público de mediana edad, de entre 35 y 45 años.

Caminata del Orgullo de una edición anterior. / Progay

De entre todas las actividades programadas, probablemente la que logrará juntar a más gente será la Caminata del Orgullo, el viernes 11. La organización trabaja con la idea de que participen 20.000 personas, una muchedumbre reivindicativa que, a partir de las tres de la tarde, recorrerá la Avenida de Tirajana, en Playa del Inglés, desde el Hotel Abora Catarina al centro comercial Yumbo. Les acompañarán dos carrozas. Llegarán sobre las 18.00.

Esa noche les sobrarán las razones para quedarse porque es el día previsto para la actuación de Haddaway, a partir de las 20.00 horas, que compartirá cartel con Sharon Doorson, Pride Stars y la campeona mundial de karaoke Jenny Ball o Gio Box. El sábado le tocará el turno a Cascada, también en el Yumbo, con entrada libre y a partir de las 20.00 horas, e igualmente formando parte de un destacado plantel.

Natalie Horler, de Cascada, en una imagen promocional. / c7

Y es que en total, entre grupos y solistas, actuará una treintena de artistas, entre los que estarán también Los Salvapantallas, el día 7, el de la Noche de Carnaval y la gala drag, N-Trance (el 10), The Scandinavian Hunks (10), Rachel Macfarlane (13), Soraya Vivian (12), La Voix (9) o Nayala Brown (12).

Estos actos públicos se verán complementados además por fiestas en hoteles que requerirán el pago de una entrada. Habrá casi una para cada día del Winter y se celebrarán en los hoteles Axel Beach, Ritual Hotel, Amadores Beach Club y Seven, y también en la zona de eventos Oasis. Esta parte del programa les ayuda a financiar la Winter Pride, que, aparte, agradece el patrocino de empresas como Lopesan, Hospitales San Roque y Sonocom, y las ayudas del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Promotur (Gobierno de Canarias) y Turismo de Gran Canaria (Cabildo).