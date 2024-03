Maspalomas no cobrará por las entradas en la gala drag

Las entradas de la gala Drag Queen del carnaval de Maspalomas saldrán a la venta de forma gratuita este jueves 7 de marzo a las 09.00 hora canaria y con la condición de estar registrado en el sitio web www.tureservaonline.es

La forma de hacerlo es buscar el nombre del evento «Gala Drag Queen Carnaval de Maspalomas» una vez allí dejarse guiar por la web para comenzar el proceso para adquirir las entradas

Como se comentó en la rueda de prensa, el objetivo de que se proceda de esta forma, es eliminar las largas colas que todos los años se crean en la Oficina del Carnaval para obtener una entrada. De esta manera todos los que quieran asistir puedan tener la oportunidad de hacerlo sin tener que ir al centro comercial Yumbo para adquirirlas.

Las entradas estarán sujetas a condiciones, siendo valida la primera que se registre, además deberán estar en perfecto estado. La apertura de puertas es a las 20:00 horas debiendo estar todo el mundo sentado a las 20:45 horas, si no se llega a esa hora las plazas que no estén ocupadas, se completaran con el público que esté de pie. También habrá que tener en cuenta que una vez comience el espectáculo no se podrá acceder al recinto del escenario, que contará además con espacios habilitados para sillas de ruedas.

Por último, la Concejalía de Festejos y eventos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana , como organizador del evento, se reserva el derecho de admisión.