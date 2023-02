Marta, la princesa guerrera, pide una casa que le haga la vida más fácil

Marta, la princesa guerrera de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana), no vive en un palacio ni tampoco quiere. A Marta y a su familia les basta con una casa especial para una niña especial, el único caso en el mundo con una enfermedad como la suya que le procura una dependencia de grado 3 y una discapacidad del 87%.

Aspira a un hogar accesible en el que sus padres, Aridañy Santana y Cathaysa Sánchez, no tengan que maniobrar con su carro ortopédico para llevarla de una habitación a otra, que no necesiten pedirle permiso al casero para quitar los bastidores para que quepa por las puertas, que no se hernien cada vez que la bañen porque el aseo carece de plato de ducha y que pueda dormir en su propio cuarto, con sitio suficiente para todos esos aparatos que la ayudan a vivir.

Ari, como suelen llamar a su padre, precisa de minuto y medio (es literal) en un audio de wasap para enumerar las patologías que tiene su hija. Con todo, se dicen bastante más rápido que lo que cuesta sobrellevarlas. Le exigen a Marta una lucha titánica en la que vive enfrascada desde que nació, hace 4 años, y que hacen que precise de una vivienda más accesible para la que sus padres no tienen recursos. Solo trabaja él porque Cathaysa dedica sus días en exclusiva a Marta. Y es que aunque la niña acude a diario a San Juan de Dios, sus circunstancias son muy inestables, incompatibles con un trabajo.

Cathaysa y Aridañy se desviven por su hija, colmada de caniño y atenciones. / Arcadio Suárez

«Hace casi tres años que pedimos una vivienda adaptada para las necesidades de nuestra hija y no hemos recibido respuesta», se explica Aridañy, que reclama «por favor» la opción de un hogar apto para su princesa. Están en lista de espera desde julio de 2020. «Esta casa está bien, pero no para una niña como Marta», advierte. El precedente de Hugo, otro joven tinerfeño con discapacidad que acaba de conseguir una vivienda, les ha marcado un camino de esperanza en su pelea diaria.

Marta nació con una enfermedad muy rara, una traslocación de los cromosomas 4,13 y 18. No ve, oye gracias a un implante colear, tiene retraso madurativo, cognitivo e intelectual, hipoglucemia, hipotiroidismo, epilepsia, escoliosis derecha lumbar izquierda, una algesia visceral detectada hace cinco meses que le afecta a los órganos y a los nervios del cerebro y que le provoca intensos dolores, no camina, no come por la boca sino por un botón gástrico, y necesita dormir con un bipap que le ayuda a respirar y con una bomba de alimentación. Su pastillero parece más propio de una persona mayor, ha precisado de cinco o seis operaciones y la algesia le obliga a recibir morfina cada cuatro horas.

Cuna donde duerme Marta junto a los aparatos que precisa para pasar la noche. Debajo, pastillero y la familia con el carro en el estrecho pasillo del piso. / Arcadio Suárez

Marta, pese a todo, parece feliz en su mundo, ajena a la lucha que por su bienestar iniciaron sus padres nada más nació. Desde su perfil en redes sociales, 'Marta, la princesa guerrera', han mandado una carta a las instituciones, al Gobierno canario, al Ayuntamiento, a quien corresponda, para que les ayude. El fin de semana se vieron con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en La Isleta, y este viernes tienen cita con el Diputado del Común, Rafael Yanes. Están agotados. Sus energías están todas puestas en cuidar de Marta, pero su sonrisa y su inocente ternura les insufla energía. Marta les sirve de guía.