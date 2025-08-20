La Marina Festival fusionará cultura, música y gastronomía en Arguineguín El evento, que es gratuito, tendrá lugar los días 12 y 13 de septiembre en la calle José Antonio Santana García, junto al paseo marítimo de El Perchel

La localidad costera de Arguineguín se prepara para acoger el 12 y 13 de septiembre La Marina Festival, un nuevo evento cultural donde la música en directo de talento local y la gastronomía serán protagonistas para ofrecer una gran experiencia de ocio a residentes y visitantes en el privilegiado entorno de la playa de El Perchel.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el director del evento, Emiel Wijnberg, presentaron este miércoles La Marina Festival en el paseo de la playa de El Perchel, ya que será al lado, en la calle José Manuel Santana García, donde tendrá lugar.

«Desde el Ayuntamiento apoyamos este evento en todo lo que es la parte de logística, seguridad, la cesión del espacio y los servicios esenciales porque entendemos que la colaboración público-privada es lo que lo potencia y lo hace crecer», dijo Bueno, recociendo que lo que sí ha pedido a los promotores es que «llegue para quedarse» y pase de este modo a formar parte del calendario cultural del municipio.

La Marina Festival arrancará en sus dos jornadas a las 18.00 horas es de acceso gratuito y propone una experiencia sonora que mezcla soul, funk, disco y pop con la participación de artistas y DJs de las islas.

El viernes 12 de septiembre los asistentes disfrutarán de Duke's Band, Family Sould Band, Arantza Navarro, DJ Jonay BJ y DJ Esteban. El sábado 13 será el turno de Los Lola, Señor Natilla, Kenneth Shearman, Dácil Suárez, DJ Jonay BJ y DJ Jia Miles con la saxofonista Marta.

El área gastronómica reunirá una selección de foodtrucks como La Inclusiva, Ybarra, El Verraco o El Tucán, que ofrecerán una oferta diversa de productos de cercanía y calidad. También se podrán degustar vinos del archipiélago y todo ello se complementa con un gran producción técnica que corre a cargo de Sonocom.