Marcha atrás en el contrato de alumbrado de las carreteras de Gran Canaria

El Tribunal Administrativo de Contratos del Cabildo ha ordenado retrotraer el procedimiento para contratar el mantenimiento y conservación de las instalaciones eléctricas de media y baja tensión y alumbrado de las carreteras y túneles al momento de la emisión del informe técnico de valoración de las ofertas. El objetivo es que «se motiven expresamente y de forma detallada y pormenorizada» las razones por las que se otorgan las puntuaciones a los parámetros no económicos en que habían de ser valoradas las mejoras (calidad, seguridad y utilidad).

La resolución, que alza la suspensión del procedimiento, estima parcialmente el recurso de la empresa Aceinsa Movilidad contra la adjudicación a la entidad Aeronaval de Construcciones e Instalaciones (Acisa). Este contrato fue licitado en septiembre de 2022 con un presupuesto de casi 9,12 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro años y la propuesta de adjudicación, que reduce el presupuesto a 7,3 millones, es de mayo.

La recurrente había alegado, de forma principal, que las ofertas de Acisa y FCC-Matinsa (adjudicatario y segundo clasificado) debieron, o no ser admitidas por no ser mejoras completas como exige el pliego, o ser puntuadas con 0 puntos porque no son completas.

El contrato que ahora tardará varios meses en volver a adjudicarse prevé la gestión, explotación y mantenimiento de hasta 17.788 puntos de luz de alumbrado público exterior y de túneles de las carreteras gestionadas por la Consejería de Obras Públicas del Cabildo.

A lo largo de los últimos años se han ido sumando nuevos puntos de alumbrado público a las instalaciones que gestiona el Cabildo, debido principalmente a la apertura de nuevas carreteras y a la recepción de obras ejecutadas por el Gobierno de Canarias.

En este sentido, se incorporan al contrato el tramo de alumbrado Guía-Pagador de la GC-2, el túnel de La Aldea, los túneles de Los Frailes y Tiritaña en la vía GC-500, el alumbrado de El Veril en la GC-1 y el tramo de Quintanilla-San Andrés en la GC-2.