Manzanas, música y solidaridad: así se vivió laromería de La Encarnación en Valleseco

El municipio de Valleseco vivió este sábado 4 de octubre una de sus jornadas más emblemáticas con la celebración de la Romería-Ofrenda en honor a Nuestra Señora de La Encarnación. Más de 4.000 personas participaron en este acto cargado de tradición, en el que se recogieron más de 10 toneladas de alimentos destinados a Cáritas, familias del municipio y la Residencia de Mayores.

La ofrenda, que rememora su primera edición en 1974, volvió a reunir a los diferentes pagos y a la Corporación Municipal, ataviados con trajes típicos y portando productos locales como panes y manzanas, en un recorrido hasta la iglesia parroquial.

El alcalde, José Luis Rodríguez Quintana, destacó la implicación del pueblo: «51 años de historia, de compromiso y solidaridad. La manzana, nuestro producto estrella, sigue siendo el corazón de esta fiesta».

El concejal de Festejos, Pacuco Rodríguez Vega, agradeció a colectivos vecinales, voluntariado y participantes: «Valleseco demuestra que nuestras fiestas son celebración, identidad y unión. Gracias a todos los que hacen posible este evento reconocido como Fiesta de Interés Turístico Regional».

También subrayó la importancia de preservar las tradiciones como espacios de encuentro intergeneracional.

Este domingo, el Día Grande

La celebración continúa este domingo con una jornada dedicada a la gastronomía, la artesanía y el producto local. La tradicional Feria de Artesanía, puestos de manzanas y sidras premiadas, y una gran degustación solidaria protagonizarán el día.

Se ofrecerán 60 kg de fabes, 30 de panceta, 30 de chorizo, 20 de morcilla, y chorizo a la sidra, en colaboración con productores locales. El precio simbólico de 3 euros se destinará íntegramente a la Fundación Canaria Pequeño Valiente.

Además, habrá música, humor y actividades para todos los públicos, con actuaciones de Furia Joven, Los Lola, el humorista Maestro Florido y el espectáculo «Amalgama», junto a actividades infantiles en la plaza.

Valleseco invita a vecinos y visitantes a disfrutar de su día grande, donde la tradición, la música y la solidaridad se dan la mano en una celebración que forma parte del alma del municipio.

