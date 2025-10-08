La manzana reineta seguirá representando al municipio de Valleseco por toda la isla Por cuarto año consecutivo, el Cabildo y el Ayuntamiento renuevan el convenio con SPAR Gran Canaria para fomentar su consumo y comercialización

La renovación por cuarto año consecutivo del convenio de colaboración del Cabildo y el Ayuntamiento de Valleseco con la cadena de supermercados SPAR Gran Canaria permitirá que la manzana reineta, producto estelar del municipio, siga representando a Valleseco por toda la isla, fomentando su comercialización y consumo. Este acuerdo no solo implica la venta de producto local y de kilómetro cero, sino que además supone un incentivo para los agricultores, puesto que su producto seguirá llegando a todos los hogares de la isla.

Desde la semana pasada los productores comenzaron con la tradicional recogida de manzanas para distribuirlas por todos los supermercados de la cadena SPAR Gran Canaria de la isla. Desde ya han comenzado a poner a disposición de los consumidores las manzanas reinetas hasta principios del próximo año. La pasada campaña se logró comercializar un total de 7.800 kilos de manzanas reinetas, cifra que se buscará incrementar durante esta campaña un 10%. Este convenio fue firmado con ocho agricultores de manzana reineta de Valleseco.

Antonio Morales, presidente del Cabildo, comenzó su intervención felicitando a los llagares de Valleseco por la obtención de una medalla de oro, siete de plata y tres de bronce en el XIV Salón Internacional de les Sidres de Gala, celebrado en Gijón. También anunció que «este año se incorporará un control previo que mide el porcentaje disuelto de azúcar en la manzana». Por su parte, la mejora en la estabilidad de los precios también ha sido un paso importante, puesto que «antes del convenio se pagaba a 1 euros el kilo a los agricultores y ahora hemos logrado que aumente a 1,75 euros», declaró.

El presidente también hizo hincapié en la mención de otros programas de potenciación, en colaboración con SPAR Gran Canaria, de productos locales de la isla que han tenido «resultados exitosos», como «los albaricoques, que han permitido triplicar su precio de venta, o las papas», indicó.

«Para el municipio supone la puesta en valor de nuestra manzana y con el impulso que se le ha dado en los últimos años hemos conseguido aumentar la producción», sostuvo la alcaldesa en funciones de Valleseco, María Inmaculada Herrera. Este proyecto comenzó con 5.000 manzaneros plantados en el municipio y, con la inversión de tiempo y dinero de estos últimos años, se ha logrado alcanzar una cifra de más de 24.000 manzaneros actualmente.

El director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, Luis Arráez, recalcó que «estos convenios suponen una apuesta por el producto local», dando la posibilidad «a los residentes en la isla de consumir productos de aquí».

