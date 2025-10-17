Manolo Matos: «El escenario de San Rafael ha sido referente en la cultura de Santa Lucía» El folclorista abrió este viernes los festejos de Vecindario con un pregón en el que repasó su vida ligada a la música y recordó las fiestas de su infancia

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Viernes, 17 de octubre 2025, 21:49 Comenta Compartir

Con la emoción del recuerdo y el eco de la música que ha marcado su vida, Manolo Matos, abrió este viernes las Fiestas de San Rafael de Vecindario con un pregón en el que hizo un relato entre anécdotas, canciones y recuerdos que recorrieron su infancia, su carrera musical y la historia viva de un pueblo. El foclorista y director del grupo Bejeque hizo un viaje por su niñez, su vocación artística y el papel de estos festejos. «Este escenario ha sido referente en la cultura de Santa Lucía. Subirse aquí es un honor y una responsabilidad», afirmó ante un público entregado y ante el patrón, en el pórtico de la iglesia, y el alcalde, Francisco García.

Manolo comenzó recordando sus raíces familiares y los veranos de niño en Pozo Izquierdo, «una infancia de sal, viento y tierra». Rememoró los cochitos, las ferias y la figura de su tío Manuel, siempre presente en sus primeros pasos.

También con emoción evocó su primer contacto con la música: una guitarra rota antes de la primera clase que no logró detenerlo. «Dicen que las cosas que empiezan llorando terminan riendo y viceversa», comentó entre risas. Y aquel niño perseverante, que no tiró la toalla, acabaría convirtiéndose en un referente del folclore grancanario.

De Bejeque a Los Gofiones

Matos narró ante una plaza llena cómo se incorporó a sus primeras agrupaciones, como Tabefe, para luego fundar junto a amigos el grupo Bejeque que se presentó en 1996. Desde entonces, su carrera ha estado ligada a proyectos que han defendido «la música hecha aquí», entre ellos Arinegua, Terreguero, Parranda del Medio Jigo pal' Kilo, Sol y Viento y, por supuesto, Los Gofiones, «el mejor grupo de Canarias».

Matos aseguró también que «he tenido la suerte de compartir escenario con mis hijos. No hay mayor orgullo que ver cómo continúan el camino que uno empezó», expresó emocionado.

1 /

El pregonero intercaló su relato con temas emblemáticos de la música canaria, entre ellos folías, Mazurca de Gáldar, Malagueñas del Agua y seguidillas, dedicadas a los maestros, compañeros y poetas que lo han inspirado.

Para Matos, el escenario de San Rafael es mucho más que un lugar de actuaciones: «Es una pantalla donde se proyecta la identidad de Santa Lucía». Recordó actuaciones memorables de Los Sabandeños, la familia Rodríguez de Milán, Taburiente y tantos otros artistas que han pisado la plaza a lo largo de los años.

Noche también de reivindicación

También quiso reivindicar el papel del desaparecido Club Social San Rafael, al que describió como «un edificio clave por su labor cultural y por lo que significó para la juventud del municipio».

Durante su intervención, Matos animó a recuperar el tradicional concierto de la Banda Sol y Viento en las fiestas y propuso instaurar un Día de las Escuelas Artísticas, para que los alumnos de música y artes del municipio puedan mostrar su talento en el marco festivo.

Agradeció al Ayuntamiento, a la Concejalía de Festejos y a todos los compañeros que lo acompañaron sobre el escenario —entre ellos la cantante Pino Herrera y el músico Juan Antonio Suárez—, y dedicó el pregón a sus hijos, a quienes considera «los pilares de todo lo que hago».

«No he querido hacer un recorrido histórico, sino contar la historia de un niño llamado por la música que tuvo la suerte de vivir de ella», concluyó Matos. Con su voz cercana y su amor por lo propio, recordó a todos que la identidad cultural de Santa Lucía sigue viva en cada acorde, en cada verso y en cada escenario que, como el de San Rafael, ha sabido ser cuna y espejo de su pueblo.

El acto culminó con la interpretación de Sombra del Nublo, himno sentimental de Gran Canaria, que cerró la noche entre aplausos y emoción compartida por la apertura de los festejos, que incluyo un sentido recuerdo por Pedro Grimón.