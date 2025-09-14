Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sin ceremonia de podio el día que un ciclista del Israel iba a recoger el maillot de mejor joven
La octava edición de la Feria desbordó todas las previsiones con una masiva presencia de público. C7

El mango y el aguacate, grandes protagonistas en Mogán

Más de 5.000 kilos de mangos y 1.200 de aguacate se pusieron a la venta en la octava Feria del Mango y el Aguacate de Verano que se desarrolló en la Avenida del Castillete con una masiva presencia de visitantes

CANARIAS7

CANARIAS7

Mogán

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:12

La Avenida del Castillete de Playa de Mogán acogió este domingo la VIII edición de la Feria del Mango y el Aguacate de Verano, que volvió a reunir a miles de personas en torno a los productos estrella de la agricultura local. En esta ocasión se pusieron a la venta más de 5.000 kilos de mangos y 1.200 kilos de aguacates, junto a una amplia oferta de frutas, verduras, productos elaborados y artesanía.

Desde antes de la apertura, a las 9:30 horas, cientos de personas aguardaban en los 15 puestos de agricultores y agricultoras del municipio para adquirir los preciados productos de la tierra. La masiva asistencia se reflejó en las colas de vehículos que llenaron los estacionamientos habilitados, así como en el gran número de visitantes que optaron por el transporte público. Algunos vendedores agotaron sus existencias en menos de dos horas, colgando el cartel de «todo vendido».

Los asistentes disfrutaron de diferentes variedades de mango -como Osteen, Keitt o Valencia Pride- y de aguacate de verano o de raza antillana. El concejal de Agricultura, Neftalí Sabina, destacó además la presencia de «una variedad de productos tropicales que se dan en el municipio como papaya, guanábana, guayaba o pitaya. Además, se han vendido los 700 kilos de piña tropical cultivada en Veneguera y Tabaibales».

Los precios de venta oscilaron entre dos y cuatro euros por kilo en el caso del mango, y entre siete y diez euros por kilo en el del aguacate. El evento contó también con nueve puestos de productos elaborados -como pan, miel, mermeladas o quesos-, veinte de artesanía y doce gastronómicos, donde el mango y el aguacate fueron protagonistas en pinchos, zumos, helados y postres. La jornada estuvo amenizada por las actuaciones del Mariachi Peleón y Yamilei Cruz, la Parranda El Mejunje y el grupo LP Son, que pusieron música y ritmo al encuentro hasta las 15:00 horas.

«Quiero agradecer la colaboración de las instituciones públicas como el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Mogán y sus trabajadores, así como a Puertos de Mogán S.A. por cedernos el espacio. También agradecer a la entidad CajaSiete, que siempre apoya iniciativas que ponen en valor al sector primario y que, en esta ocasión, además, ha obsequiado con sombreros a los asistentes», subrayó Sabina. El edil estuvo acompañado en la presentación por concejales del grupo de gobierno local y por José Luis Díaz, director de la oficina de CajaSiete de Arguineguín.

Publicidad

Top 50
  1. 1 942 docentes de la península se incorporan a las aulas canarias y los interinos sin trabajo bajan a 150
  2. 2 Investigan la aparición del cadáver de una jóven en Tenerife
  3. 3 Dónde saborear Gran Canaria, según el economista Pedro Cubas
  4. 4 La Aemet desvela cuáles son las cuatro islas que llegarán a 34 grados
  5. 5 La Justicia obliga a Santana Cazorla a devolver la finca donde está el parque acuático Lago Taurito
  6. 6 «Aika me ha salvado varias veces la vida»
  7. 7 Una mujer en estado crítico tras ser rescatada de un incendio en su vivienda en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Mary y Laura: Para lo que usted necesite
  9. 9 Lopesan resulta adjudicatario de los tres hoteles de Santana Cazorla en Taurito y el de Las Tirajanas
  10. 10 Operación Silbo: dieciocho investigados entran en prisión provisional por narcotráfico en Tenerife

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El mango y el aguacate, grandes protagonistas en Mogán

El mango y el aguacate, grandes protagonistas en Mogán