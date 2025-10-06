La Mancomunidad de Municipios de Medianías de Gran Canaria presenta su nueva seña de identidad Marco Aurelio Pérez, presidente de la Mancomunidad, presentó en Santa Brígida el nuevo logotipo formado por una 'M', de Medianías, Mancomunidad y Municipios, y su nuevo lema: El alma de Gran Canaria

Imagen de la presentación de la nueva seña de identidad 'M' de la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria este lunes.

Rafael Falcón Santa Brígida Lunes, 6 de octubre 2025, 11:54

La Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria, conformada por los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, San Mateo, Tejeda y Valsequillo, presentó este lunes su nueva seña de identidad, un nuevo logotipo que proyecta sencillez, cohesión y modernidad, y su nuevo lema: El alma de Gran Canaria.

Marco Aurelio Pérez, presidente de la Mancomunidad y alcalde de San Bartolomé de Tirajana, junto a Davinia Falcón, alcaldesa de San Mateo, Fran cisco Atta, alcalde de Valsequillo, José Armengol, alcalde de Santa Brígida, y Francisco Perera, alcalde de Tejeda, presentaron en la Casa del Vino de Santa Brígida la 'M' que a partir de ahora los identificará en todos los canales de comunicación.

La 'M' de Medianías, Mancomunidad y Municipios representa «la unión de distintos territorios en un todo corporativo». La paleta de color utiliza dos ganas: tonos cálidos en la parte superior, evocando la luz, el amanecer y la energía vital y tonos fríos en la parte inferior, inspirados en la tierra, los valles y el arraigo del territorio.

Esta división cromática remite a las propias Medianías como franja intermedia de la isla, entre costa y cumbre. Marco Aurelio Pérez, en tono jocoso, indicó que su anterior logo los asemejaba a una funeraria.

En cuanto al nuevo lema: El alma de Gran Canaria, Marco Aurelio Pérez destacó los proyectos mancomunados que están llevando a cabo entre los cinco municipios para mejorar sus servicios, como el centro de Bienestar Animal de San Bartolomé de Tirajana o la Heredad de Ayacata para la depuración de aguas negras entre San Bartolomé de Tirajana y Tejeda.