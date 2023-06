«El mamotreto funcionará muy pronto aunque sea por fases»

El fundador de UxGC afronta un nuevo reto en su trayectoria política esta vez al frente de la Alcaldía con las miras puestas en solventar, definitivamente, el proyecto del mamotreto pero también la carencia de aparcamiento, bajar la presión fiscal, atraer a los jóvenes a la Villa y hacer del municipio de Santa Brígida un referente turístico.

– ¿Cuál ha sido su prioridad al llegar al Ayuntamiento Santa Brígida?

–La prioridad fundamental para nosotros, en este momento, es conocer lo más profundamente posible el Ayuntamiento desde el punto de vista organizativo y presupuestario. Tenga en cuenta que acabamos de llegar al Gobierno municipal y ninguno de los 10 concejales que conformamos la mayoría -Ando PSOE y Unidos por Gran Canaria- ha tenido responsabilidad en el mandato anterior. Así que me estoy reuniendo con funcionarios y vecinos para conocer los asuntos más acuciantes de la Villa, porque me propongo tener una política de puertas abiertas. De hecho, voy a dedicar dos días a la semana a estas visitas, en las que estará presente el concejal del área correspondiente para que el problema se solucione sobre la marcha si es posible.

– Como dice, acaban de llegar al Gobierno municipal pero la Villa tiene urgencias...

–En la Villa hay problemas acuciantes como es, lógicamente, resolver el proyecto del mamotreto, pero también la carencia de aparcamientos, de asfaltado, la falta de cuidados de los barrancos, las marquesinas de transporte, los parque infantiles, la accesibilidad para las personas mayores, las zonas para los animales domésticos. Además, la dispersión edificativa en el termino municipal hace difícil que los servicios lleguen a todos sitios y uno de los problemas fundamentales es el tema del alcantarillado en algunas zonas y el tema de los vertidos porque aún hay aguas negras en los barrancos.

– Otra legislatura más y dos décadas después no se ha dado solución al mamotreto. ¿Será este el Gobierno que lo finalice?

–El mamotreto es una de las prioridades porque es una obra que sigue interminable. Esta estructura ha sufrido muchas vicisitudes jurídicas, pero afortunadamente ahora está todo despejado y de lo que se trata ahora es de tomar una decisión política y abordar su ejecución. Lo primero que hay que confirmar es que técnicamente esa construcción no haya sufrido un deterioro constructivo y luego decidir su uso. Los grupos que estamos en el Ayuntamiento consideramos que debe ser de carácter social y cultural y no, comercial. Incluso se habló de trasladar el mercadillo pero no estamos de acuerdo. Nuestro propósito es ponerlo en funcionamiento muy pronto aunque sea por fases. Sin embargo, una de las dificultades es el coste de hacer cualquier cosa ahí y necesitaremos la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias porque el presupuesto del Ayuntamiento es bastante limitado (15-16 millones de euros al año).

– Y resolverá el problema del aparcamiento

– Sin duda este es una de las grandes carencias en Santa Brígida, tanto del casco como en los barrios, y hay que tomar decisiones ya. La diversificación del territorio también es un handicap -Pino Santo, La Atalaya, El Madroñal...- el aparcamiento y la facilidad de los ciudadanos que se mueven en sus vehículos, la accesibilidad o el asfaltado es una de los asuntos que también más nos preocupan.

– ¿Dejará Santa Brígida de ser un municipio de paso y se convertirá de nuevo en un referente de la isla?

– Sin duda trabajaremos para ello. Santa Brígida tiene potencial y merece ser un municipio referente. Estamos cerca de la capital grancanaria, del núcleo poblacional más grande de la isla y, sin embargo, somos un lugar de paso. Queremos convertirlo en un municipio de permanencia, en un referente de tranquilidad, calidad y de buen hacer, que sea una combinación entre lo natural, con sus parajes espectaculares y lo dinámico desde el punto de vista económico y empresarial. No hace falta que recuerde que tenemos lugares maravillosos, desde el barranco de Guiniguada hasta el Pico de Bandama o el campo de golf decano de España... Debemos configurar un mensaje potente y único para convertirlo en un centro muy atractivo para la isla a nivel cultural, turístico, medioambiental y productivo. Santa Brígida debe dar un gran salto de calidad.

– ¿Qué planes tiene para dinamizar la economía en municipio?

– Sin duda, poner en funcionamiento el aparcamiento del mamotreto para poder dinamizar la economía del municipio. Si no se puede aparcar no se activa la llegada de visitantes. Hay que potenciar el mercadillo porque mucha población aún vive de la agricultura y ganadería, por ejemplo. Además, tenemos un problema demográfico, una población bastante dispersa en sus barrios y con bastantes necesidades.

– Mantiene el compromiso de rebajar la presión fiscal

– Ese es otro de los propósitos que yo me pongo como una meta inequívoca. El IBI de Santa Brígida es el más alto de Gran Canaria. Los jóvenes no se quieren quedar aquí por esto. Me preocupa que se les reclame unos impuestos a los ciudadanos para luego no ejecutarlos. Me dicen que tenemos entre 20 y 30 millones de excedentes presupuestario en el Ayuntamiento.

– De las Cortes al Ayuntamiento. Usted es un caso atípico

–Bueno, es una evolución extraña en este país pero es frecuente, por ejemplo, en Francia. Siempre he dicho que es bastante normal que cuando tú has sido alcalde pues tu hijo será alcalde. Pues en mi caso ha sido al revés, mi hijo empezó siendo el alcalde y luego lo he sido yo. Es un poco el mundo al reves. Mire, yo lo único que pretendo es seguir activo y siendo útil para mi mismo, por egoísmo personal, pero también por ayudar. Porque creo que aún estoy en condiciones de prestar un servicio.

– ¿Garantiza la viabilidad del pacto hasta final de legislatura?

– Estas cosas no se pueden garantizar. A veces ocurre que hasta en los propios partidos existen deslealtades y traiciones. En nuestro caso creo que hemos hecho un pacto serio, responsable, que más conviene en este momento a Santa Brígida y el que mejor refleja el sentir popular.