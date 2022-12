La magia de la Navidad llega a Mogán

La recién mejorada playa de El Perchel, en la localidad marinera de Arguineguín, fue el enclave escogido para celebrar el tradicional encendido de la iluminación navideña. Vecinos y vecinas y turistas se acercaron a la zona para disfrutar de una noche cargada de ilusión, que arrancó con el musical familiar 'Librería de Fantasías', de la compañía Habemus Teatro.

Por el escenario instalado en la calle anexa a la playa, la José Manuel Santana García, pasaron personajes que conocidos por todos como la Familia Addams, Elsa y Olaf de Frozen, Simba, Timón y Pumba o Mary Poppins, entre otros, que hicieron cantar y bailar a pequeños y grandes.

Tras el espectáculo, la alcaldesa subió al escenario con niñas del municipio y, tras una emocionante cuenta atrás, rodeadas de los personajes infantiles, procedieron al encendido navideño. Bueno aprovechó para felicitar las fiestas, desear un próspero año nuevo e invitar a todos y todas a disfrutar de las actividades programadas por todo el municipio para celebrar la Navidad. También informó que durante la próxima semana se reforzará la presencia de luminarias navideñas en determinados puntos, ya que no todo el material adquirido por el Consistorio llegó a tiempo para su instalación.

Después del tradicional encendido, la celebración continuó con un mágico concierto ofrecido por Los Dandys del Swing, que sorprendieron con un repertorio interpretado al estilo jazz en el que no faltaron clásicos como 'Santa Claus llegó a la ciudad', 'All I Want For Christmas Is You' o 'White Christmas'.

La Navidad llegó a Mogán con diversas actividades de ocio para grandes y pequeños. / C7

En el evento también participaron la concejala de Alumbrado, Alba Medina, la concejala accidental de Cultura, Consuelo Díaz, el concejal de Festejos, Víctor Gutiérrez, y el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández.

Actos de Navidad del 10 al 16 de diciembre

El programa de Navidad de Mogán continúa este sábado día 10 a las 20:30 horas con la inauguración del tradicional Belén Ornamental en la Iglesia de San Antonio de Padua. A continuación, en el propio templo, será el Encuentro de Villancicos con la participación de parrandas del municipio.

El domingo 11 de diciembre de 10:00 a 13:00 horas la plaza de Álamo y Mejías de Barranquillo Andrés acogerá un ludoparque infantil. Ese mismo día, de 16:00 a 20:00 horas, el ludoparque estará en la cancha municipal del casco de Mogán.

Del lunes 12 al viernes 16 la carpa permanente de la plaza Pérez Galdós se convertirá en 'La Casa de la Navidad'. Un recorrido guiará a los visitantes por varios sets navideños y teatralizados hasta llegar a Papá Noel, al que se podrán entregar las cartas de deseos.

También habrá talleres de manualidades de Navidad. Por las mañanas la actividad será exclusiva para los centros educativos del municipio y por las tardes, de 17:00 a 19:00 horas, estará disponible para el público general. Los que deseen asistir deben reservar entradas en www.agendamogan.es (son gratuitas).

La localidad marinera se ilumina para las fiestas navideñas. / c7

El miércoles 14 será el turno de la Gala de Navidad de las Escuelas Deportivas Municipales en la plaza de Las Gañañías, Playa de Mogán, a las 18:00 horas. El jueves 15, también a las 18:00 horas, el ilusionista Juan Miguel visitará el barrio de Las Filipinas con su show de magia, mientras que el viernes 16 en Motor Grande tendrá lugar un ludoparque infantil de 17:00 a 20:00 horas.

La Asociación Musical Serafín Zubiri Mogán Big Band ofrecerá un concierto de Navidad el día 15 a las 18:00 horas junto a la Iglesia Noruega de Arguineguín (paseo anexo a la playa de Las Marañuelas) y el viernes 16 a las 19:00 horas en la plaza doctor Pedro Betancor León de Playa de Mogán.

El programa de actos seguirá hasta el 5 de enero y se puede consultar en los perfiles oficiales de redes sociales así como en la web del Ayuntamiento de Mogán.