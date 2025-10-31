Luz verde al nuevo acceso a El Secadero desde la GC-110 El pleno del Cabildo de Gran Canaria aprueba un gasto de 3,9 millones de euros para ejecutar las obras entre 2026 y 2027

Imagen de una protesta de los vecinos de El Secadero por el acceso a este barrio capitalino.

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 18:48

Por unanimidad, el pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó este viernes un gasto plurianual anticipado por importe de 3,9 millones de euros para ejecutar entre 2026 y 2027 las obras del nuevo acceso viario al barrio de El Secadero, en la capital, desde la carretera GC-110, unos trabajos que la Consejería de Obras Públicas pretende licitar antes de fin de año.

El consejero del área, Augusto Hidalgo, explicó que el nuevo proyecto implica la construcción de una nueva rotonda en medio de la carretera general que agilice las entradas y salidas a El Secadero con plenas garantías de seguridad, que las paradas de guaguas se situarán dentro del barrio y que la necesidad de nivelar las dos rotondas previstas absorberá la mayor parte de la inversión.

Esta actuación, además, permitirá retranquear varios metros la carretera general separándola del barrio ya que se va a aprovechar el espacio de la zona ajardinada actual que queda entre las dos calzadas de la GC-110. De esta forma, un tramo de lo que ahora es carretera pasará a ser zona libre en la que se habilitarán cerca de 20 aparcamientos, aceras y una nueva zona ajardinada pegada al barrio.

Ampliar Infografía del proyecto del nuevo acceso a El Secadero desde la carretera GC-110. C7

Este proyecto tiene un plazo e ejecución de 10 meses y se desgaja de la remodelación prevista en la GC-110, antes conocida como carretera del Centro, entre Los Hoyos y Las Brujas, que sigue en elaboración y que se financiará con cargo al dinero que el Gobierno regional tiene que devolver al Cabildo, en torno a 11 millones de euros, como titular de la circunvalación a la capital (GC-3) por los daños estructurales detectados y corregidos con fondos de las arcas insulares en los viaductos del Guiniguada.