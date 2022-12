La Lucía de la luz y también de la suerte

Decía este martes Rolf Ollson, presidente del Club de Leones de Luleå, en Suecia, que Santa Lucía les lleva la luz en pleno invierno, cuando apenas disfrutan de dos horas de sol al día en esta ciudad al norte del país escandinavo. Aquí, en cambio, como lo que sobra precisamente es la luz, y la jornada de este martes Santa Lucía de Tirajana fue buen ejemplo de ello, lo que trae Santa Lucía en Gran Canaria debe ser la suerte.

Si no, no se explica tanto vendedor de lotería en los alrededores de la iglesia y por todo el casco. La tradición manda y no hay quien no se vaya de esta impresionante caldera un 13 de diciembre sin ver a la Virgen, sin comprar un bote de aceitunas y sin hacerse con un billete de lotería de Navidad.

El décimo más buscado, el acabado en 13

El más buscado, sin duda, el acabado en 13, por la onomástica de la venerada patrona, pero estaba más agotado que las estampas del Mundial de Qatar. Manuel Hernández, carrizalero, de Ingenio, que lleva 15 años viniendo a Santa Lucía a repartir sus décimos , vendió «150 treces» días atrás. La clave. Que estaba solo. Se colocó a las puertas de la misma iglesia, donde estaba ayer, y se los quitaron de las manos. Pero este martes era distinto. Tenía mucha competencia.

Manolo Hernández, al fondo, sentado, vendiendo décimos. En primer plano, otra lotera. Ambos a los pies del templo. / Cober

A los pies del templo. Junto a la subida de las escaleras. O deambulando por todos los alrededores. Había casi más billeteros que gente ataviada con la indumentaria típica. Pero no se estorbaban. Les sobraba clientela. Había para todos. Porque es costumbre, según cuentan, y porque allí, sin salirse del pueblo, podían llevarse décimos de Telde, de la Doña Manolita madrileña o de la gasolinera tinerfeña de Granadilla de Abona, algunas de las mecas agraciadas por la diosa fortuna que ya están en el imaginario colectivo de los aspirantes a millonarios.

A Marisol Suárez no le sobra precisamente el dinero. Por eso estaba este martes, currando, como toda su vida, en su puesto de venta de quesos, dulces y aceitunas, todo del país. Y no andaba la mujer muy contenta. «Hay gente, pero no hay comparación con otras veces; está muy flojo, antes no se podía caminar por esta calle».

Marisol Suárez, en su puesto este martes en Santa Lucía de Tirajana. / Cober

Dos procesiones, la civil y la religiosa

Estaba al pie de la carretera general, por donde desfilaron dos procesiones. Primero, la civil, la de las dos Lucías, la sueca, Linn Hennerson Ersson, y la canaria, Lucía Ramos, custodias este año de una tradición que hunde sus raíces en 1963 y que este martes se recuperó tras dos ediciones de paréntesis por la pandemia. Y segundo, la religiosa, con el trono de Santa Lucía, la protagonista de estas fiestas.

Vídeo. Las dos Lucías también desfilaron hasta el templo. / Cober

Las dos Lucías, acompañadas por Ollson, por la cónsul de Suecia en Las Palmas, Dunia Cubas, y por Juan Vicente Araña, presidente del Patronato de la Luz, fueron recibidas primero por toda la corporación municipal, con el alcalde Francisco García al frente, y después desfilaron todos, precedidos por la Charanga Archipiélago, hasta el templo, donde asistieron a la solemne misa que presidió el obispo auxiliar Cristóbal Déniz. Luego siguieron a la Virgen en su procesión por el pueblo.

Dunia Cubas (cónsul de Suecia en Las Palmas), Santiago Rodríguez (edil de Urbanismo), Lucía Ramos (la Lucía canaria), Francisco García (alcalde), Linn Hernnerson (Lucía sueca), Sergio Vega (edil de Comercio) y Juan Vicente Araña (presidente del Patronato de la Luz). / cober

Todos cumplieron con un rito fraguado a partir del hermanamiento que una vez sellaron la Luleå sueca y la grancanaria Santa Lucía de Tirajana, animadas por su común veneración a Santa Lucía. Hennerson, que llevaba una semana en la isla, se sentía este martes «muy honrada» y dijo del casco que es uno de los más bonitos que ha visto en su vida. Ramos, por su parte, confesó que siempre quiso ser la Lucía canaria, de ahí que se considerase «muy afortunada».

Fernando López, en el local que habilitó para vender sus aceitunas del país. / cober

Y las aceitunas del país

Vista la Virgen y comprado un décimo, muchos cumplieron con el rito y no se fueron de la caldera sin un bote de aceitunas. Fernando López, hijo de todo un referente en Santa Lucía, Mamá Conchita, las vendía crudas, a granel, con agua y sal y en mojo y majadas. Las más buscadas, estas últimas, impregnadas del sabor de un preparado con ajo, aceite, vinagre, tomillo, comino molido y en grano, pimentón, pimiento, laurel y pimienta que, sin duda, obliga a volver el año que viene.

Vista general de la feria de ganado. / Cober

Mientras tanto, este miércoles sigue la fiesta y lo hace con otro acto marcado en rojo en esta agenda, el día del Haragán y su famoso juicio popular. A las 18.00 horas desfilará por el pueblo entre papagüevos y con la banda Archipiélago. Después será el juicio.