Luces y sombras en el primer día de obras en el recinto ferial de Arucas La ausencia de colas y retenciones a primera hora de la mañana no consuela el enfado de los vecinos por la falta de aparcamientos en el casco urbano

David Rodríguez Medina Arucas Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:46 Comenta Compartir

A pesar de las previsiones, a primera hora de la mañana de ayer los vehículos que transitaban por la calle que da acceso al casco urbano de Arucas no sufrieron colas ni retenciones tras dar comienzo las obras de reacondicionamiento del espacio multiusos que cumple funciones de aparcamiento y de recinto ferial en el municipio. Este hecho no tranquiliza a los vecinos y visitantes habituales del municipio, quienes velan por el vacío de aparcamientos que sufrirá el casco urbano, como mínimo, los próximos 22 meses, hasta que finalicen los trabajos en el espacio ubicado justo enfrente de la iglesia San Juan Bautista, el cual suponía uno de los lugares más demandados para estacionar dentro del entro histórico.

Todo ello se suma al cansancio de la población por las obras de la nueva circunvalación de Arucas, las cuales llevan efectuándose desde 2023 y provocan retenciones a diario en los principales accesos al casco del municipio durante las horas puntas.

Una de las principales quejas que manifiesta la población vecinal es que, pese a que el Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo adquiriendo varios terrenos y habilitándolos para ofrecer oportunidades de estacionamiento, algunos de ellos se encuentran en los alrededores del centro, a varios minutos a pie del casco urbano. Uno de estos espacios es el que se ubica en la carretera que va hacia Visvique, al lado de la imagen de la Virgen del Pino, suponiendo que los usuarios que aparquen en esta zona tengan que recorrer una gran distancia caminando hasta el centro del municipio.

Ampliar

En contraposición, mientras los camiones de la empresa Félix Santiago S.L. se internan dentro del espacio multiusos para comenzar con los trabajos desde las primeras horas de la mañana, muchos de los vehículos se desvían varios metros antes de llegar al recinto para buscar un aparcamiento en uno de los terrenos que ha habilitado el Ayuntamiento, ubicado justo detrás del cementerio municipal, para hacer frente a la demanda diaria de plazas que tendrá el municipio norteño.

Otra de las alternativas para estacionar que ha puesto el Ayuntamiento a disposición de la ciudadanía, que sí se encuentra cerca del centro de Arucas, es el terreno ubicado frente al parque infantil, en la Avenida Agustín Millares. El problema de este espacio es que por una cuestión de dimensiones, al contar con tan solo 607 metros cuadrados, no tiene la capacidad de ofertar demasiadas plazas de aparcamiento.

El terreno adaptado en el paseo Poeta Pedro Lezcano, junto al antiguo Hiperdino, es el más grande de los que ha adquirido el órgano municipal, contando con 8.795 metros cuadrados. Está ubicado a unos nueve minutos andando del casco urbano, pudiéndose estacionar de siete de la mañana a ocho de la noche.

Ampliar

Los otros dos lugares adaptados, ubicados en la zona de Barreto, se encuentran a unos 850 metros del centro urbano. En total el Ayuntamiento ha adaptado 20.000 metros cuadrados en los alrededores del casco, frente a los 12.000 metros cuadrados de aparcamientos que pierde Arucas durante la duración de las obras del espacio multiusos. La posición del Ayuntamiento es clara, ya que defienden que los vecinos y foráneos que visiten Arucas tienen varias zonas habilitadas para aparcar cerca del casco.

Esther Suárez, concejala de Infraestructuras del Ayuntamiento, señala que esta actuación servirá para que «el espacio esté acorde a lo que es el entorno y nuestro casco histórico», añadiendo que «entendemos el malestar pero creemos que las bolsas de aparcamientos que hemos creado sirven de alternativa para los vehículos».

Temas

Arucas