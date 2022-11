El PP local se mantiene en el pacto en Santa Lucía pese a la directriz insular de romperlo

El PP local se mantendrá finalmente en el pacto de gobierno de Santa Lucía de Tirajana con NC y Fortaleza pese a la directriz de la gestora insular del PP de romperlo. No en vano, este miércoles por la tarde se reunió la mesa del pacto tras la inestabilidad generada porque uno de los dos ediles del PP, el portavoz municipal, Marcos Rufo, votó en contra de los presupuestos de 2023 y la decisión que se acordó, con el PP local presente, fue ratificar la alianza y cesar a Rufo de sus áreas.

El alcalde Francisco García convocó también a la reunión a los representantes insulares del PP y al propio Rufo, pero no acudieron. Los había citado previamente, a otra reunión por la mañana, pero, según García, tampoco fueron. Se limitaron a remitir un escrito al consistorio este miércoles al mediodía anunciando su posición de abandonar la alianza.

Vega, considerado representante legítimo del PP

Sin embargo, para la mesa del pacto y para García, el representante oficial y legítimo del PP local es Sergio Vega, el otro edil de la formación conservadora, que sí votó a favor de los presupuestos, que sí fue a la reunión de este miércoles por la tarde con los otros dos socios de gobierno y que, además, ostenta actualmente el cargo de presidente del partido en Santa Lucía.

García lo reconoce como representante local del PP para la mesa del pacto porque, de hecho, fue el partido a nivel local, no el insular, el que en su día rubricó esta alianza. Además, Sergio Vega seguirá en el gobierno, por lo que mantiene la mayoría frente a la oposición.

Respaldo unánime del PP local a Vega, su presidente

Se da la circunstancia, además, de que Vega recibió este pasado martes el respaldo unánime de su comité local, por lo que, por tanto, ha sido ratificado por la organización en Santa Lucía frente a la desautorización explícita del PP insular, que en comunicados oficiales ha respaldado públicamente al portavoz, a Marcos Rufo.

Vega informa de que acudió a una reunión este miércoles por la mañana con los responsables insulares del partido Miguel Jorge Blanco y Ángel Sabroso y que no cedió en su decisión.

«Me pidieron que facilitara la alianza con AV y me negué»

«Me intentaron convencer de que había que dejar el pacto para facilitar la alianza con AV, pero me negué porque sería faltar a la palabra dada, porque no hay motivos para la ruptura, porque no estamos dispuestos a que AV nos fagocite en Santa Lucía y porque no se puede perjudicar la estabilidad del gobierno por intereses tan partidistas».

Vega, que remitió una carta explicando la situación al resto de comités locales de la isla, insiste en que la gestora insular ha pretendido adoptar decisiones unilaterales respecto al PP local sin ni siquiera contar con la organización y que, en ese sentido, se ha comportado de manera inadecuada. «Han cometido una injerencia».