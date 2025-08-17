Lluvia de flores en la vuelta a casa de la Virgen de Las Nieves de Agaete El regreso de la imagen a la ermita marca la cuenta atrás para el fin de las fiestas, tras un mes intenso de actos, eventos y alegría

La imagen de la Virgen de Las Nieves, este domingo, entre una lluvia de pétalos.

CANARIAS7 Agaete Domingo, 17 de agosto 2025, 17:36 Comenta Compartir

Agaete despide sus fiestas con una cita multitudinaria desde el pueblo a la costa, con el regreso de Nuestra Señora de Las Nieves a su ermita frente al mar, tras varias semanas en la iglesia de la Concepción. Ha regresado arropada por el amor de su pueblo, por el calor de su gente que, incluso con los pies descalzos, han recorrido con ella su camino a casa.

Con la bajada de la bandera de las fiestas, el mes de celebración, actos y eventos encara la recta final de la programación. Aunque la bandera aguardará a su nuevo izado en 2026, Agaete seguirá bailando, con varias citas con la música en directo como colofón para este 2025.

Con el fervor de su pueblo, el recorrido procesional ha sido un momento de encuentro entre vecinos, amigos y visitantes, que han compartido el amor por Nuestra Señora de Las Nieves y por la villa. Sus fieles se han sumado a la procesión multitudinaria con un pueblo unido, con un camino marcado por el ritmo de la Agrupación Musical Guayedra hasta Puerto de Las Nieves que está lleno de tradición, fe y que este domingo ha contado con calles llenas.

Tras girarse en su despedida al pueblo, Agaete estalló en aplausos, con un momento de sentimiento que recargó los corazones para seguir el paso hasta la ermita, donde se ha renovado la ilusión. Con el Salve, las promesas y las voces unidas por el amor a Nuestra Señora de Las Nieves, la imagen ha regresado a su hogar bajo el replique de las campanas.

Por la tarde, la Agrupación Musical Guayedra ofrecía su tradicional concierto, al que seguirá el concierto de Cristina Ramos y Benito Cabrera.