CC lleva al Diputado del Común el «oscurantismo» del gobierno de Guía con la residencia

El candidato a la Alcaldía de Guía por Coalición Canaria (CC), Julián Melián, ha presentado una queja ante el Diputado del común y el Comisionado de Transparencia denunciando el «oscurantismo» con el que el grupo de Gobierno de Guía gestiona la información relativa a la residencia de Tarazona.

«A lo largo de todo el mandato, en materia de transparencia, han actuado al margen de la ley, negando a la oposición todo tipo de información que se ha solicitado. Así están haciendo lo mismo con la situación de la residencia, pues es una conducta habitual para ellos», indica el nacionalista en una nota de prensa.

Para Melián, «esta forma de proceder, más propia de regímenes totalitaristas, da muestras de que algo esconden, de que algo no está bien y no les interesa que los sepamos».

El candidato de CC explica que ha solicitado sin éxito, hasta en dos ocasiones por escrito, los visados de dirección de obra, un documento del 8 de junio de 2022 en el que la empresa que ejecuta los trabajos comunicaba que ya se podía recepcionar la obra y copia de la modificación de la obra y del estudio de salud y seguridad.

Asimismo, el nacionalista recalca que existen muchas «lagunas» en torno a los procedimientos con los que se ha gestionado la obra.

«Estamos hablando de una gestión que ha trasladado de residencia a los mayores cuando las nuevas instalaciones de Tarazona estaban terminadas. No sabemos aún la razón, no sabemos el motivo por el cual no son transparentes y han perjudicado a los mayores, a sus familias y a los trabajadores».

Al mismo tiempo, el candidato de CCseñala que el secretario municipal, «que debería ser el que garantice que la información que solicita la oposición, siempre que se ajuste a la ley, sea trasladada, está siendo cómplice del oscurantismo. No está cumpliendo con sus funciones debidamente».