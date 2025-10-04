Llega el otoño y vuelven los productos foráneos a la Cruz de Tejeda Se han iniciado varios requerimientos a los puesteros por la venta de cuchillos, ponchos o mandalas para que se atengan a las normas del kilómetro cero

Cuchillos fabricados en China a imitación de los canarios, ponchos, mandalas... Son todos productos que no parecen encuadrarse entre los llamados de kilómetro cero y que, sin embargo, han vuelto a venderse en algunos de los puestos típicos de Cruz de Tejeda (San Mateo).

La gestión de estos quioscos, otorgados en concesión a particulares, los lleva el servicio de Patrimonio del Cabildo, desde donde informan de que ya han tomado medidas.

Se han iniciado varios requerimientos a los puesteros con el fin de que se atengan a las normas. Precisan que a uno de ellos se le ha impuesto una sanción e incluso se le ha apercibido de perder la concesión.