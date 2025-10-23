Llega 'Eurovision Pride' a Maspalomas Tres días después de la gran despedida del Maspalomas Pride by Freedom 2026, el espíritu eurovisivo toma el relevo con un nuevo festival pop que celebra la diversidad, la música y la libertad

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Jueves, 23 de octubre 2025, 17:12 Comenta Compartir

Maspalomas, uno de los destinos más emblemáticos del turismo LGTBIQ+ en Europa, volverá a convertirse en el mes de mayo de 2026 en el epicentro mundial de la diversidad y la música. Tras la conmemoración del 25 aniversario de Maspalomas Pride by Freedom 2026, que reduce sus fechas a 7 días y se celebrará del 4 al 10 de mayo, el municipio de San Bartolomé de Tirajana se prepara para encender de nuevo el orgullo con un nuevo y vibrante evento: 'Eurovision Pride', el festival pop inspirado en el universo del Festival de Eurovisión.

De esta forma, del 14 al 17 de mayo, y solo tres días después del cierre de Maspalomas Pride by Freedom, las luces del escenario del Yumbo Centrum volverán a brillar para acoger actuaciones en directo, la emisión en directo de las galas del Festival de Eurovisión, galas especiales y fiestas temáticas con los grandes himnos pop de las últimas décadas. Una pantalla LED gigante, de 60 metros cuadrados, estará instalada en la plaza central para permitir disfrutar de la semifinal y la gran final de Eurovisión 2026, en un ambiente único.

'Eurovisión Pride' es el nuevo festival en Gran Canaria, que combinará música, espectáculo y convivencia, consolidando a Maspalomas como el único destino europeo que celebra dos grandes eventos internacionales del orgullo, en el mismo mes. Además, su programación incluirá dos exclusivas pool parties en Ocean Club Maspalomas y Seven Hotel & Wellness, una gran gala dedicada a Eurovisión y fiestas temáticas que repasarán los éxitos eurovisivos de los años 2000, 2010 y 2020.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Marco Aurelio Pérez e Yilenia Vega, alcalde y edil de Festejos y Eventos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo. 1 /

El presidente de Freedom Asociación LGBT Maspalomas y promotor de este nuevo evento, Fernando Ilarduya, destacó que «Eurovision Pride nace para ampliar la experiencia del Pride y ofrecer a los visitantes una nueva forma de vivir el espíritu de Eurovisión, con libertad, respeto y mucha música pop».

Con esta nueva propuesta, el enclave turístico de Maspalomas reafirma su liderazgo internacional, como destino de referencia para el turismo LGTBIQ+, la cultura y la celebración del orgullo, sumando un nuevo capítulo a su historia de diversidad y convivencia.