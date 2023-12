Del llanto de Jesús al cura Faustino, todo en un belén

A don Faustino Alonso lo han devuelto a su iglesia. El que fue cura de Valleseco décadas atrás revive estos días en el belén que han hecho más de 60 vecinos de este municipio de medianías. Su figura se convierte en una puerta abierta al recuerdo de los que no lo conocieron. Es parte de la magia de esta tradición navideña que vuelve a desplegar decenas de propuestas en estas fechas por toda Gran Canaria.

Vista parcial del belén monumental de Jorge Guzmán en Arucas. Arcadio Suárez

Y es que un belén no deja de ser un viaje a la ensoñación. Como la que ofrece Jorge Guzmán, en el nacimiento monumental de Arucas, que mete al visitante en el mismo pesebre donde se escenificó el Misterio. Un llanto de un niño, el niño Jesús, se deja escuchar de fondo entre los barritos de la caravana de elefantes que acompaña a los Reyes Magos y a sus camellos. Reinterpreta las escenas clásicas de un belén (por ejemplo, la del Misterio se expone en las ruinas de una iglesia) y las combina con la recreación de paisajes aruquenses, como algunos edificios señeros del casco y una cantonera, y con algunos guiños simpáticos, como una mujer despatarrada tras una caída y un burro travieso sobre un puente que con una coz se saca de encima a su burrera.

89 nacimientos Están expuestos en el Museo Agáldar, en el municipio norteño, y forman parte de la colección de Vicente Díaz. Entre ellos, uno padroniano, con figuras al estilo de las que pintaba Antonio Padrón.

450 cortes cada hoja de palma Ese es parte del trabajo que hay detrás de las 35 palmeras del belén municipal de Gáldar.

Distintas escenas del nacimiento de Jonay García en la iglesia de Tasarte. En la imagen superior, procesión de las Marías, en el cumplimiento anual del Voto de Vergara. Jonay García

Ese toque identitario protagoniza el nacimiento que vuelve a montar Jonay García Suárez en la iglesia de San Juan de Tasarte, en La Aldea, visitable los domingos de 10 a 11 o a través del Ayuntamiento. «La inspiración me llegó el mismo día de las Marías de Guía; fui a la fiesta y me enamoró». Su propuesta hace un recorrido por el silo XIX y reproduce incluso la propia plaga de langostas que dio origen a la tradición del Voto de Vergara. En su belén no faltan la procesión de las Marías y el taller de Luján Pérez. Y hasta incluyó a sus bisabuelos en las dos figuras que presencian el Misterio.

Pesebre en una cáscara de pistacho, de la colección de Vicente Díaz, en el Museo Agáldar. C7

Otra parte del belenismo grancanario apuesta por la fidelidad clásica e intenta recrear lo más fielmente posible el mundo hebreo en el que se enmarca esta singular efeméride cristiana, como persigue y consigue Nacho Maya en su belén municipal de San Bartolomé de Tirajana, en San Fernando de Maspalomas. En 20 metros cuadrados y algo más de 100 figuras transporta a quien lo contempla a la época y los paisajes de aquel Belén de hace 2.000 años. Es la segunda Navidad consecutiva que lo monta en la Casa Condal, pero ya lleva siete ediciones en estas lides. Abre de lunes a viernes desde las 16.00 a las 20.30.

En la foto superior, belén napolitano dentro de una cesta de caña hecha por Vicente Díaz. Debajo, curioso nacimiento padroniano y otro de barbilla, todos visitables en la exposición de 89 belenes del Museo Agáldar. C7

En cambio, a Vicente Díaz, otro maestro belenista, le sedujo más llevarse al espectador por medio mundo. En los 89 nacimientos que expone en el Museo Agáldar (Gáldar), en una muestra abierta hasta el 8 de enero de lunes a domingo, hay misterios representados conforme a las tradiciones de 24 países distintos de casi todos los continentes. Pero también alberga curiosidades, belenes insólitos, entre ellos, el que debe estar entre los más pequeños del mundo, como el que cabe en una cáscara de pistacho. O en un caracol. Y novedades como su inédito nacimiento napolitano, expuesto en un cesto de caña confeccionado por el propio Díaz y que simula una cueva.

En la foto superior, recreación del cura Faustino Alonso, que aparece en la imagen inferior, en blanco y negro, precisamente junto a un nacimiento. Al lado, representación de dos vecinas en la fiesta de la malana. Arcadio Suárez / Foto antigua cedida por el Ayuntamiento de Valleseco

Don Faustino luce su sotana negra y su característico sombrero de teja y fue fruto de la iniciativa de una de las alumnas del taller sobre lana fieltrada que impartió la artesana Fabiola Santana en Valleseco. En sesiones de una hora un día a la semana que se prolongaron durante mes y medio o dos meses logró enseñar esta curiosa técnica a unas 70 personas. Las tuvo de todos los barrios, Madrelagua, Lanzarote, Valsendero, el casco, Caserón y Zumacal, y de todas las edades, de niños a adolescentes y a bastante mayores.

Fabiola Santana, junto al belén comunitario al que ha dado lugar gracias a su taller de lana fieltrada. Arcadio Suárez

«Está incluso representada la fiesta de la manzana», subraya Santana, orgullosa de este nacimiento comunitario fruto de la iniciativa de la concejalía de Participación Ciudadana. Su titular, Suso Pérez, viene del movimiento vecinal y confiesa que siempre ha tenido la sensación de que la mayor parte de las actividades que organiza el Ayuntamiento se concentran en el casco. «Se me ocurrió promover un belén que implicara a todo el municipio y al mayor número posible de personas», explica. Está expuesto en la iglesia de San Vicente Ferrer, por lo que se podrá ver en las horas en que el templo esté abierto.

Un nacimiento al más puro estilo del mundo de Charles Dickens, obra de Fernando Benítez, en el Castillo de Mata. Juan Carlos Alonso

A Nacho Maya, que este año volvió a contar con la ayuda de su padre, Gerardo, para montar el belén de San Fernando, le gusta cómo le quedó la escena del Misterio. Ideó una cueva o gruta tras la que se deja ver una cortina de agua que simula un caidero. No obstante, el efecto paisajístico tan bien recreado por Maya no le resta protagonismo a la delicada factura artística de las tres figuras que representan el nacimiento, obra de un insigne español del belenismo, el madrileño José Luis Mayo.

Los Reyes Magos en el belén de Nacho Maya, en San Fernando de Maspalomas. Nacho Maya

Maya, técnico superior de Artes Plásticas y estudiante de Historia del Arte por la UNED, no podía dejar pasar por alto que este año se cumple el 800 aniversario de la primera representación del nacimiento de Jesús, allá por 1223 y de la mano de san Francisco de Asís en Greccio (Italia). «Hemos elaborado una pequeña exposición de 11 paneles informativos en los que se explica el devenir histórico-artístico del belén a lo largo de los siglos y su presencia en la literatura», explica Nacho Maya. Los contenidos fueron desarrollados por la filóloga hispánica Elisenda Romano y por el estudiante de Historia Alberto Quintana.

Navidad en el país del sol naiente. Así se llama el belén diseñado por Domingo Pérez para la biblioteca de Arucas. Arcadio Suárez

Además, y ya puestos a recordar efemérides, Maya recurrió a una imagen de Juan de Miranda, pintor canario del que este año se celebra el tricentenario de su nacimiento, para ilustrar el cartel de su belén. Es del cuadro 'La Adoración de los Magos', que está en una ermita privada en El Guincho, Garachico (Tenerife).

José Luis Tacoronte y María González, junto al Misterio de su belén para el Ayuntamiento de Gáldat. C7

Un misterio muy protagonista en el belén de Gáldar

Ese mismo enfoque tradicional y hebreo inspira el nacimiento que monta el matrimonio que forman José Luis Tacoronte y María González para el Ayuntamiento de Gáldar. Llevan 16 ediciones, las 11 últimas consecutivas, asumiendo esta responsabilidad.

Vista del belén de arena en Arucas que apuesta por el cese del conflicto en Palestina. Arcadio Suárez

«Nosotros no escondemos ninguna figura, todas pueden verse al menos desde alguna perspectiva». Pruebe si no con el rey Baltasar. Un año más, el pesebre de grandes dimensiones y los ganados son marca de la casa. Abre de lunes a domingos, por la mañana y por la tarde.

Esmerada recreación de un ganado en el belén de Gáldar. C7

Otro matrimonio, el de Pedro Armas y Julia González, derrocha sabiduría en su ya tradicional belén orientalizante, que este año se muda de la capital a Agaete, al Centro Cultural de la Villa, y del que, como explica el propio Armas, destaca una curtidería y una ajetreada calle principal. Es un nacimiento con sello propio, como un diorama gigante en el que todo está cuidado al mínimo detalle. Un prodigio de la técnica.

Tres escenas del belén municipal de Agaete, en el Centro Cultural de la Villa. Juan Carlos Alonso

Este nacimiento estará abierto de martes a sábado, hasta el 23 de diciembre, de 17.00 a 20.00 horas, y desde el 26 de diciembre al 8 de enero, también de martes a sábado, de 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

La Sagrada Familia en el nacimiento de Pedro Armas y Julia González, en Agaete. Juan Carlos Alonso

A esta ruta de propuestas habría que sumar los distintos belenes de Fernando Benítez, en especial, el que ha recreado en el Castillo de Mata, en la capital, inspirado en el universo de Charles Dickens; o el de papel y con la técnica del origami dedicado a Japón que Domingo Pérez expone en la biblioteca de Arucas.

El belén por la paz en Palestina que representa a Lennon y a Ono en la cama como si fueran José y María y dos estampas del nacimiento hecho con la técnica del origami por Domingo Pérez para la biblioteca municipal de Arucas. Arcadio Suárez

También habría que incluir el original y muy simbólico de Óscar Rodríguez, en Arucas, que recurre a la arena para un belén que no olvida que la ciudad que le da nombre ahora está conflicto y que clama por la paz en Palestina con una propuesta en la que José y María son John Lennon y Yoko Ono y los Reyes, los Beatles; el de la asociación Lo Divino, inspirado en el mundo aborigen, en El Corte Inglés; y otro de reminiscencias victorianas y hecho de playmobil en la capitalina biblioteca Josefina de la Torre.