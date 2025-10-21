Licitada la regulación de accesos y tránsito en las dunas de Maspalomas El contrato, que incluye labores de conservación, mantenimiento y mejora en las diferentes zonas de este icono paisajístico de Gran Canaria, cuenta con un presupuesto de 378.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, encabeza una visita a las dunas de Maspalomas.

CANARIAS7 Maspalomas Martes, 21 de octubre 2025, 17:55 Comenta Compartir

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la empresa pública Gesplan, ha publicado los pliegos para contratar la ejecución de los trabajos para la puesta en valor de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, una de las principales actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Impulsa Maspalomas', financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 378.187,96 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, contempla trabajos de regulación de accesos y tránsito en la Reserva mediante la ejecución de labores de conservación, mantenimiento y mejora en las diferentes zonas de este icono paisajístico de la isla.

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Raúl García, señala que mediante este contrato se mejorará la protección de las especies vegetales singulares, como los balancones, mediante acordonamiento. También se contempla la rehabilitación de la delimitación de los senderos existentes y en especial la mejora y refuerzo de la delimitación de la zona de exclusión, favoreciendo un uso ordenado.

Asimismo, se intervendrá sobre otros elementos del entorno con un estado desfavorable, como el techo de la pérgola y el cerramiento perimetral de la zona de la charca, el vallado de madera de la zona del paseo y la puerta de cerrajería del acceso al parque.

Estas actuaciones buscan ordenar los flujos de visitantes, reducir las presiones humanas sobre el ecosistema dunar y preservar la biodiversidad de este enclave único, declarado también Zona de Especial Conservación (ZEC).

La licitación ya está publicada y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 10 de noviembre.

Apoyo europeo a la transformación del destino

El plan 'Impulsa Maspalomas' busca consolidar un modelo turístico moderno, competitivo, digital y respetuoso con el medio ambiente, posicionando a Maspalomas como referente nacional en sostenibilidad turística.

Su objetivo general es mejorar la capacidad de resiliencia de la zona turística de Maspalomas Costa Canaria en el corto y medio plazo, principalmente a través de la puesta en valor del patrimonio natural existente y del recurso turístico de las dunas como eje vertebrador.

A través de estas acciones, se mejora la reputación verde del destino más importante de la isla a través de una propuesta en la que la sostenibilidad y la transformación digital se combinan para enriquecer sus productos turísticos.