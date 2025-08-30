Licitada la creación del segundo tanque de olas de España para ensayo de renovables marinas La piscina para la prueba, el control y el estudio de prototipos a escala estará dentro de una nave que se levantará en la Zona Franca del Puerto de Arinaga

La construcción de una piscina de 400 metros cuadrados con máquina de olas para ensayar prototipos de renovables marinas y las dependencias de control, estudio y mantenimiento dentro de una nave en la Zona Franca del Puerto de Arinaga es lo que acaba de licitar el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) para empezar a hacer realidad el proyecto RenMarinas.

En España sólo existe un tanque de olas de estas característica, el de la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria en Santander, con una lista de espera para probar prototipos superior a un año.

La licitación llega después de que, mediante un anuncio previo del contrato de diseño, suministro, instalación y puesta en marcha del tanque de olas, el ITC tanteara el mercado con suficiente antelación para promover la concurrencia pública y facilitar la planificación de ofertas.

Antes de dar este paso el ITCha obtenido de la Autoridad Portuaria de Las Palmas la concesión de una superficie de 6.379 metros cuadrados en el puerto del sureste, en tierra y en la lámina de agua, para el ensayo de prototipos a escala. Son 2.369 metros cuadrados terrestres para el laboratorio de hidráulica marina -que acogerá el tanque de olas-, 1.616 metros cuadrados para canalizaciones eléctricas y tres espacios en la lámina de agua del puerto para el ensayo de fotovoltaica flotante (430 metros), energía undimotriz (788) y eólica off-shore (1.176).

El objetivo es montar una plataforma de experimentación para ensayar, demostrar y validar prototipos y dispositivos de renovables marinas innovadores o en fases pre-comerciales, así como desarrollar demostradores tecnológicos. Estas instalaciones permitirán realizar estudios de fenómenos relacionados con la generación y propagación del oleaje, y la interacción ola-ola, ola-estructura, así como analizar la estabilidad de las plataformas para resistir las condiciones de dinámica litoral que se dan en el archipiélago.

Del nivel 3 al 7 de madurez

Esta plataforma permitirá que la madurez de la tecnología de los prototipos pase del nivel 3 (prueba de concepto) al 7 (demostración en condiciones de operación reales) dentro de la escala conocida como Technology Levels Readiness (TLR). Estos niveles van desde la idea original (TLR 1) hasta la prueba con éxito en el entorno real (TLR 9).

De momento, el ITC sólo ha licitado la construcción del tanque de olas en una nave que se levantará en una parcela de la Zona Franca que hace esquina entre las calles Los Dragos y Las Palmeras. Además, se habilitarán también zonas de aparcamiento y un centro de transformación.

La piscina en sí, a la que se incorporarán unos elementos a modos de aletas, de modo que se pueden simular distintas situaciones de mareas y movientes en el mar, y comprobar el funcionamiento de los prototipos en dichas situaciones, tendrá una profundidad de 6 metros. La nave que la acogerá contará con edificaciones en el interior, a ambos lados de la piscina, que se distribuirán en dos plantas que se comunicarán a través de una escalera de hormigón y de un ascensor.

El contrato licitado con un presupuesto de más de 2,65 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses, incluye la instalación eléctrica y de iluminación, la de abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje, la de protección contra incendios y la red de telecomunicaciones, entre otros elementos.

El proyecto RenMarinas es promovido por Megaturbinas Arinaga, entidad compartida a partes iguales por el ITC, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Consejo Insular de la Energía.