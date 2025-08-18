Licitada la construcción del parque urbano de Agüimes casco por 10,1 millones de euros El Ayuntamiento también impulsa la renovación del recinto del Barranquillo, en el Cruce de Arinaga, con un presupuesto de 3,7 millones de euros

El Ayuntamiento de Agüimes ha sacado a licitación las obras para dos importantes infraestructuras destinadas al ocio. Se trata de la construcción del parque urbano de Agüimes casco, en la zona de Las Capellanías, por un importe de 10,1 millones de euros, y de la renovación del recinto del Barranquillo, en el Cruce de Arinaga, con un presupuesto de 3,7 millones de euros.

Por un lado, el futuro parque urbano de Agüimes estará ubicado entre las calles Doctor Joaquín Artiles y La Viñuela, las traseras de la piscina municipal y del cementerio municipal y la plaza del Teatro Auditorio, ocupando una superficie total de 18.633 metros cuadrados.

Será el tercer gran parque urbano del municipio, tras los ya existentes en Arinaga y el Cruce de Arinaga, y se plantea como un espacio de referencia para la dinamización socioeconómica del casco, además de como un reclamo de visitantes por su proximidad a la futura variante de Guayadeque, la carretera que circunvalará Agüimes para dirigir el tráfico de forma más cómoda y eficiente a este emblemático espacio natural.

La parcela combinará grandes espacios ajardinados provistos de especies endémicas de Canarias con taludes de roca que buscan fomentar la sensación de estar en un espacio que recupera su naturaleza original.

Asimismo, contará con más de 1.500 metros cuadrados dedicados a juegos infantiles, una senda lúdica para el tránsito de bicicletas, nuevas zonas deportivas para running o calistenia, equipamiento biosaludable adaptado a personas mayores y espacios polivalentes para la celebración de eventos, como la tradicional feria de ganado, que tendrá alrededor de 80 amarres para animales.

Con cafetería y merenderos

El parque tendrá tres accesos principales. El primero, situado en la calle Doctor Joaquín Artiles, de entrada directa a la plataforma principal y a la feria de ganado. Por su parte, el segundo estará en la plaza del Auditorio de Agüimes y el tercero en la calle La Viñuela. A ello se suman otros acceso secundarios.

Esta nueva infraestructura también tendrá cafetería con terraza exterior, dos espacios de merenderos con uno de ellos destinado a la celebración de eventos familiares cubiertos con una pérgola para garantizar la sombra, una zona específica para mascotas y un anfiteatro para pequeños espectáculos musicales o teatrales al aire libre. El plazo de ejecución de este espacio será de 23 meses, a contar desde que se firme el acta de replanteo.

Renovación del parque del Barranquillo

Por otro lado, el parque urbano del Barranquillo ocupa una superficie de 6.184 metros cuadrados entre las calles Tijarafe, Echeyde, Veneguera y Gofio, en el Cruce de Arinaga. La actuación prevista supondrá la renovación integral de este espacio libre, construido en los años ochenta del pasado siglo, que con el paso de los años ha quedado obsoleto. Se cubrirán los 344 metros de longitud del cauce del Barranquillo, facilitando el tránsito peatonal y permitiendo la creación de nuevas áreas de estancia.

Infografía del parque del Barranquillo. Canarias7

En esta acometida, se habilitarán nuevos accesos desde las calles adyacentes, se ampliarán las aceras perimetrales, se creará una nueva plaza, se habilitará un nuevo paseo longitudinal, se mejorará el ajardinamiento y se renovará el mobiliario urbano, con nuevos modelos de bancos y papeleras.

También se renovará el área de juegos infantiles, se incorporará equipamiento biosaludable y se habilitará un nuevo espacio joven para el desarrollo de actividades al aire libre. El plazo de ejecución de todas las obras de renovación de espacio será de 18 meses.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 9 de septiembre para el parque del Barranquillo y el 12 de septiembre para el del casco.

