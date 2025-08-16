Licitada la conservación de 36 bienes arqueológicos y etnográficos de Gran Canaria De cada visita a los yacimientos y sitios, sea mensual, bimensual o trimestral, se elaborará un informe de su estado y de sus necesidades de mejora o de mantenimiento

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 16 de agosto 2025, 20:21

Hasta 36 bienes inmuebles arqueológicos y etnográficos visitables en la isla, así como sus recursos interpretativos y elementos de protección, están incluidos en el contrato de mantenimiento licitado por el Cabildo de Gran Canaria para mantener en buen estado este patrimonio.

Con un presupuesto de 366.594,40 para un periodo de 24 meses, el servicio que ha sacado a concurso la Consejería de Presidencia incluye yacimientos arqueológicos como Los Letreros de Balos (Agüimes), La Fortaleza (Santa Lucía de Tirajana), El Agujero (Gáldar), Caserones (La Aldea de San Nicolás) y La Montañeta (Moya).

También figuran bienes etnográficos como las Salinas del Bufadero (Arucas), la Sima de Jinámar (Telde) y el Pozo de Tenoya (Arucas), el Horno Alfarero de La Atalaya (Santa Brígida) y los Neveros o Pozos de la Nieve (San Mateo), entre otros.

Cada uno de los 36 bienes seleccionados deberá ser visitado mensual, bimensual o trimestralmente, elaborándose tras cada visita un informe de su estado y las necesidades que en cada caso presenten en materia de mantenimiento, mejora o adecuación de señalética.

Ampliar Neveros o pozos de la Nieve en las cumbres de San Mateo. Arcadio Suárez

El servicio comprende el conjunto de trabajos de reparación, sustitución y mantenimiento necesarios para devolver la funcionalidad o la integridad perdida de alguno de los bienes o de algún elemento constructivo, de protección, de acceso, recorrido y de señalética en cualquiera de los bienes, ya sea como consecuencia de un proceso de natural deterioro, un acto vandálico o una mala utilización.

Los trabajos incluirán, entre otras tareas, la limpieza, con el procedimiento más adecuado en cada caso, de los yacimientos arqueológicos y sitios etnográficos, así como de su entorno inmediato, y la reparación y sustitución de cerraduras, sistemas de cierre y candados, manteniéndose un sistema único (maestro) para todos los lugares, excepto los que por razones de especial conservación y limitado acceso tengan un cierre propio.