Yoel, el 'hacker' de Arinaga: «Que me metan en la misma celda que a Sánchez» A los dos canarios detenidos por presunto terrorismo les leyeron este miércoles los derechos y el jueves pasarán ante el juez

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 3 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Yoel O. Q. y Cristian Ezequiel S.M. pasarán este jueves a disposición del magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge Mesas, después de que fuesen arrestados el martes por -presuntamente- haber difundido datos personales de Pedro Sánchez, otros políticos, empresarios y periodistas. A ambos les leyeron este miércoles en el Registro Central de Detenidos de Moratalaz (Madrid) sus derechos y permanecen a la espera mientras se van conociendo más detalles de este operativo ejecutado por la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional. Yoel, el principal investigado y que actuaba bajo el seudónimo de 'Akkaspace', llegó a manifestar antes de ser capturado que era consciente de que estaba siendo investigado y, lejos de cesar su actitud, declaró que esperaba que le metiesen «en la misma celda que a Pedro Sánchez».

Estas manifestaciones se las realizó al periodista José Sánchez, de Voz Populi, en una entrevista que tuvo lugar el pasado 23 de junio en la que se presentaba como una especie de «Robin Hood» que actuaba «por el pueblo» y «contra la corrupción del PSOE».

Este joven fue detenido en el Cruce de Arinaga después de una intensa investigación que acabó también con la captura de su amigo Cristian Ezequiel S.M., residente en la playa de Arinaga y que se encontraba con su pareja cuando los agentes fueron a por él.

Tras ser arrestados, fueron trasladados a Madrid donde dormirán en calabozos hasta que sean conducidos este jueves ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.

En esta investigación, la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional ha determinado que los individuos detenidos no ejecutaron ataques informáticos dirigidos contra miembros del Gobierno ni contra las personas afectadas por las recientes filtraciones masivas. Según los resultados de la investigación, los sospechosos habrían explotado vulnerabilidades previamente existentes en sistemas de empresas e instituciones, desde donde se extrajeron grandes volúmenes de datos personales pertenecientes a ciudadanos.

Entre la información recopilada figuraban datos sensibles como números de DNI, teléfonos, direcciones y correos electrónicos pertenecientes a nueve ministros del Ejecutivo, así como a periodistas, cargos públicos y militantes de distintos partidos políticos. Yoel O. Q., alias 'Akkaspace', aseguró que contaba con un «bot de Telegram» diseñado para facilitar búsquedas específicas dentro de esa base de datos.

Este bot, presuntamente creado y utilizado por 'Akkaspace', también estaba siendo ofrecido para su venta, como mostraban algunos de sus últimos mensajes en el canal de Telegram desde el cual se distribuían las filtraciones. Dicho canal, denominado 'Filtracionespain' y abierto el pasado 22 de junio, mostraba como imagen de perfil una fotografía del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Sin embargo, el día en que se practicaron las detenciones, martes, tanto el nombre del canal como su imagen fueron modificados: el título quedó reducido a un simple punto y el fondo fue reemplazado por un color negro.

Por el momento, a los dos canarios no les han aplicado el protocolo antiterrorista, es decir, la detención incomunicada que se ejecuta en supuestos en los que se tramitan delitos de esta trascendencia. Una modalidad excepcional de la detención preventiva en la que, de haberse activado, no podrían haber designado abogado de confianza, no tendrían la posibilidad de entrevistarse reservadamente con el letrado de oficio y tampoco se podrían haber comunicado con familiares o personas de confianza.

En los casos de los dos canarios, han podido contar con asistencia jurídica privada y han contactado vía telefónica con su entorno.

La causa sigue bajo estricto secreto de sumario a la espera de que los investigadores procedan al volcado y análisis de los efectos incautados a los dos investigados y a la declaración fijada para este jueves, aunque es previsible que se acojan a su derecho a no responder a ninguna pregunta hasta no conocer el contenido de las actuaciones.