Vulcano: «La gala 'drag' no sería lo mismo sin mí y yo sin ella»

El año que acaba de terminar ha sido para Isidro Javier Pérez, Drag Vulcano o más conocido por su grito de guerra 'La Vulcano, cariño', un auténtico viaje inolvidable que espera culminar el próximo mes de febrero cuando cumpla su primera década en la gala drag del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sobre el escenario del parque Santa Catalina.

«La gala drag no sería lo mismo sin mí y yo no sería lo mismo sin ella», apunta al otro lado del teléfono desde su Gáldar natal. Y es que su fama se asienta sobre una base de premios y reconocimientos en la gala más internacional del carnaval capitalino. « Todos los años han sido mis años, he encadenado cinco años seguidos consiguiendo premio y estoy muy contento por el reconocimiento. Lucho por conseguir la corona es el premio, pero lo más importante es el reconocimiento del público», sostiene.

Tras el parón forzado en 2020 por la crisis pandémica de la covid-19 Vulcano vuelve con ganas de disfrutar y hacer disfrutar con un espectáculo como solo sabe montar él. «Tenía decidido presentarme antes de entrar en Drag Race España, cuando entré dude un poco pero es lo que más me gusta, me desvivo por la gala», afirma.

Con la covid-19 aún haciendo de las suyas confiesa que es complicado encontrar patrocinadores para su espectáculo. Ni su presencia en el exitoso concurso emitido por Atresmedia Player le está ayudando. «De momento las puertas que he tocado me han dicho que no por el riesgo de que no haya gala. El ayuntamiento confirma que sí habrán galas, que están aseguradas, pero la gente aún duda y eso hace más difícil encontrar patrocinadores», añade.

Mientras llegan esos patrocinios, a su equipo de bailarines, sus costureras y su familia avanzan estos días en la fantasía que pondrá a escena y que seguro volverá a deslumbrar. « He aprendido a delegar en un equipo espectacular. Gracias que cuento con las manos, entre otros, de Adrián Castellano, Pedro García, Daniel Riverno, Ismael Betancor, Oliver Reyes, Jerico Pérez, David de La Guardia, José Suárez, Sergio León, Borja Casillas, Borja Suárez, Daniel Cabrebra, Miguel Bolaños y la más importante mi madre Elsa Mateo. De la música y la coreografía se encarga Iván Barnus. Ahora mismo estoy dando el callo, cosiendo, bailando... No paramos», explica.

Hace unas semanas acabó su gira nacional, El Hotel de las Reinas, con todas las participantes de la primera edición de Drag Race España, formato adaptado del exitoso RuPaul´ Drag Race. Vulcano ha sido la primera drag canaria en participar en el formato que ya tiene lista su segunda edición. Un paso que levantó polémica por su expulsión en la segunda gala al exigirle el jurado que se bajará de sus plataformas, seña de identidad del arte drag isleño. «No se cuál fue la estrategia del programa la verdad, pero solo me bajo de ellas para conducir. Seguiré sobre las plataformas«, explica entre risas.

Vulcano con el diseño inspirado en la recordada Cristina Ortíz, La Veneno que lució en Drag Race España

Solo tiene elogios y palabras de cariño para todos los participantes del programa y en especial para el público que le ha demostrado su cariño. «Los echo mucho de menos. Tenemos un grupo en Whatsapp y estamos continuamente en contacto. Después de la gira vivida he sentido el gran aprecio y los muchos seguidores que tiene la gala drag y el drag canario«, apunta.

No descarta que alguna de las participantes del concurso recalé en la isla coincidiendo con el carnaval, y en especial con la gala drag prevista para el 4 de marzo. « Están todas locas por venir. Alguna parece que posiblemente sí esté en la gala, en el backstage«, adelanta.

Tras este intenso año, Vulcano tiene claro qué consejo para las drag que se estrenen en el carnaval de La Tierra 2021. «Les diría que la disfruten, que es una experiencia única en el mundo, algo mágico. Si llevo diez años participando por algo será«, añade.

En cuanto a la posibilidad de que alguna drag canaria esté en la segunda edición de Drag Race España, también tiene unas palabras. «Que sea el mismso, que defienda el drag canario como hice yo porque es un orgullo«, sentencia.

Ahora solo tocar esperar al próximo mes de marzo para volver a ver a Vulcano dándolo todo en el parque de Santa Catalina, en una gala más esperada en quizás la edición del carnaval más deseada.