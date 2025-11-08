Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Captura de pantalla del vídeo doonde se aprecia la ropa tendida sobre las barandillas.
Captura de pantalla del vídeo doonde se aprecia la ropa tendida sobre las barandillas. C7

Vive a sus anchas en las Alcaravaneras

Los vecinos denuncian la actividad de un indigente que orina y hace la colada de su ropa en plena playa a vista de todos

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

Los vecinos de la zona de la playa de Las Alcaravaneras, en la capital grancanaria, denuncian la actividad diaria de un indigente que vive a sus anchas en la propia playa y a la vista de todos.

Mediante un vídeo remitido a esta redacción, se puede observar que la persona incluso hace la colada de su numerosa ropa, colgándola en las barandillas que dan acceso a la propia playa para que se seque a ojos de todos los que pasan por la avenida.

«Sé que acaba de orinar aquí, en las maderas, justo donde se acaba de lavar las manos», relata el denunciante mientras muestra en el vídeo como un grupo de extranjeros »tiene que ver todo lo que está pasando».

No es la primera vez que personas sin hogar ocupan la playa de Las Alcaravaneras, lugar donde incluso han llegado a montar tiendas junto a las barcas o usar colchonetas para pasar la noche, e incluso hacer sus necesidades en la arena.

