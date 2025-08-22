Vithas revisa a 50 niños saharauis

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 22 de agosto 2025, 16:16 Comenta Compartir

Medio centenar de niños saharauis procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) reciben una revisión oftalmológica gratuita en Vithas Eurocanarias Instituto Oftalmológico, su estancia veraniega en las islas.

La jornada tiene como objetivo mejorar la salud visual de los menores, muchos de los cuales no disfrutan de acceso a atención sanitaria especializada. En su país, la exposición prolongada al sol, el polvo y la falta de recursos médicos pueden derivar en enfermedades visuales que, si no se detectan a tiempo, pueden causar secuelas irreversibles.

Cober Cober Cober Cober Cober 1 /

Temas

Médicos

Tinduf

Argelia