Vithas revisa a 50 niños saharauis

La falta de recursos médicos pueden derivar en enfermedades visuales

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:16

Medio centenar de niños saharauis procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) reciben una revisión oftalmológica gratuita en Vithas Eurocanarias Instituto Oftalmológico, su estancia veraniega en las islas.

La jornada tiene como objetivo mejorar la salud visual de los menores, muchos de los cuales no disfrutan de acceso a atención sanitaria especializada. En su país, la exposición prolongada al sol, el polvo y la falta de recursos médicos pueden derivar en enfermedades visuales que, si no se detectan a tiempo, pueden causar secuelas irreversibles.

