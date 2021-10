Dos versiones para una lamentable riña en un campo de fútbol

La Audiencia Provincial de Las Palmas juzgó ayer a dos individuos que se pelearon durante un partido de fútbol celebrado en el campo teldense del Pablo Hernández con resultado dispar, puesto que uno de ellos solo recibió un golpe en la nariz y el otro importantes lesiones en los huesos propios y en un ojo. Por estos hechos, el primero de ellos se enfrenta a siete años de prisión y el pago de 76.900 euros de indemnización y por las secuelas ocasionadas, y el segundo a una multa de 300 euros.

Ambos ayer ofrecieron versiones contradictorias y se echaron la culpa mutuamente del origen de este desagradable ocurrido durante un partido de menores.

Según el fiscal, Pedro Mauricio M.B. y Mauricio Rafael T.S. sobre las 19.00 horas del 14 de enero de 2017 y durante el partido, mantuvieron una discusión en el transcurso de la cual, «con el propósito de menoscabar su respectiva integridad física», se agredieron mutuamente, determinó el fiscal Antonio Amor.

De esta forma, Mauricio Rafael propinó a Pedro Mauricio un cabezazo y manotazos en la cara y de igual manera Pedro Mauricio lanzó a Mauricio Rafael un manotazo y numerosos y violentos puñetazos en la cara.

Dos versiones

Mauricio Rafael declaró ayer que «todo empezó porque estaba en un sitio del campo donde no se podía estar y vino el chico de la cancha a decirme que me fuera. Entonces vino este señor -en referencia al Pedro Mauricio- y empezó a hablarme de forma desagradable. A la segunda vez me reventó de tal manera que no pude parar... Le dije que no me quería casar con él, que se olvidara de mi ya que no me conocía de nada», manifestó.

Entonces, prosiguió, «él vino a mi con el puño armado y la lengua entre los dientes y le di un cabezazo defendiéndome. Luego el tío me dio 22 golpes», exclamó gritando en la sala. «Es que me altero con esto, me revienta», se intentó justificar.

Después del «primer castañetazo» dijo que se quedó «ko y luego él me dio 22 golpes. Yo, cuando vino la policía, me cagué en su puta madre, no lo niego. Estaba ensangrentado de pies a cabeza y él apenas tenía un pico de sangre en la frente», describió.

Por último, negó haber amenazado a su improvisado contrincante «ni nada por el estilo, es totalmente mentira lo que dijo este señor. A mí con dos bofetones no me tumban porque yo estaba muy fuerte en esa época. Yo hacía deporte y aguanté la agresión», finalizó visiblemente alterado.

Por su parte, Pedro Mauricio alegó que la otra parte estuvo «todo el partido» provocándole y fue quien primero agredió «ya que me dio un cabezazo. Le di dos bofetones y al ver que me agarraba, perdí el control», reconoció, a la vez que dijo estar «afectado» por lo ocurrido.