Vecinos de Cuevas Blancas denuncian una nueva plaga de moscas

Vecinos del barrio de Cuevas Blancas, cerca del núcleo de Los Giles, han vuelto a quejarse de una nueva plaga de moscas y hormigas en sus casas. Se da la circunstancia de que es la segunda vez en un año que se quejan de este tipo de inconvenientes.

«Estuvimos confiados por el covid y ahora lo estamos por las moscas», se queja Juan Carlos Lorenzo, uno de los afectados.

El origen del problema está en las labores de abono de una finca agrícola que se encuentra cerca de las viviendas que forman el núcleo de Cuevas Blancas. Los vecinos aseguran que se está depositando estiércol de gallina sin tratar, lo que está provocando el desarrollo de las plagas. «El estiércol lo echaron hace quince días y las moscas pegaron a salir hace dos o tres días», prosigue este ciudadano.

Asegura que tienen que mantener la casa cerrada todo el día para que las moscas no se metan. En su caso, la desesperación es mayor porque tiene un hijo enfermo, que no se puede valer por sí mismo, «y tenemos que estar día y noche vigilando para que no le afecte».

«El otro día salí al cuarto donde tengo la lavadora y estaba llena de moscas», denuncia este vecino, «casi me comen allí, son zumbonas».

Se queja de la falta de atención que prestan las autoridades municipales a los problemas de esta parte de la ciudad. «Nosotros no tenemos ayuntamiento», asegura este representante vecinal, «hace un tiempo los llamamos porque había ratones y hormigas, pero nada, y hace dos meses que por aquí no aparece ni un barrendero, de modo que algunos vecinos tenemos que vaciar las papeleras». Para Lorenzo, «desde que se fue Nardy Barrios, no se ha hecho nada aquí».