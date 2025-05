Varapalo al carnaval: no puede haber conciertos en Santa Catalina fuera de las dos galas principales

«No se puede ir ganando terreno con más conciertos y eventos»

«Pese a ser requeridos previamente, incumplieron los márgenes pactados, celebrando un concierto que no estaba previsto dentro del acuerdo que fue homologado judicialmente, mediante auto firme y susceptible de cumplimento forzoso, tras una incesante lucha judicial contra el Ayuntamiento», expusieron los vecinos. Se refieren al acuerdo de 2015 que ha permitido la celebración de los carnavales en el entorno de Santa Catalina. «El acuerdo establece unos parámetros mínimos que no cabe variar unilateralmente, con el resultado de pretender obtener cada año un acuerdo sobre el acuerdo anterior e ir ganando terreno con más conciertos y eventos, flexibilizándolo, cuando eso no fue lo acordado, en perjuicio de unos derechos fundamentales que ha costado mucho conseguir por los vecinos y vecinas con el auxilio judicial y a los que no van a renunciar», añadió Yomara García. «En definitiva, están prohibidos expresamente los conciertos en el parque de Santa Catalina que no sean los de las dos galas (Reina y Drag hasta las 00.00h), debiendo acatarse las resoluciones judiciales firmes».