Imagen de la sesión de 'Cine de verano' en la Plaza del Pilar en Guanarteme.
Imagen de la sesión de 'Cine de verano' en la Plaza del Pilar en Guanarteme. Cober

'Vamos de cine' a cielo abierto

La Plaza del Pilar de Guanarteme acoge con éxito la primera jornada del cine al aire libre que organiza el Ayuntamiento capitalino

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:33

La Plaza del Pilar, en el barrio de Guanarteme, acogió este jueves con éxito de participación la primera sesión del ciclo de cine familiar al aire libre 'Vamos de cine'. Se trata de una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Cultura, que se celebró con la proyección de 'Los fantásticos libros voladores' y otros cortos de animación y, posteriormente, el musical 'La La Land'.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto al concejal del distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, asistió a esta primera sesión que contó con una gran participación de vecinos y vecinas de todas las edades que disfrutaron de una tarde de cine, roscas y menús preparados por los establecimientos de la zona.

La pantalla gigante de 'Vamos de cine' permanecerá otras dos jornadas más en la plaza del Pilar, donde se proyectarán, este viernes 15 de agosto, la cinta de animación 'Encanto' y el documental musical 'A veinte pasos de la fama' (2013) y este sábado la película francesa de animación 'Salvajes' y el musical 'El Gran Showman'.

'Vamos de Cine' trasladará su pantalla gigante hasta el parque Juan Pablo II, la plaza Sabino Berthelot, la plaza del Pilar Nuevo, la plaza de Don Benito y la plaza de San Lorenzo, para despedir esta primera edición los días 12 y 13 de septiembre en el parque del Estadio Insular.

