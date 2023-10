Usuarios de Las Canteras se rebelan contra las deficiencias de la playa

Un grupo de usuarios de Las Canteras convoca el próximo domingo 5 de noviembre, a las 12.30 horas, en la zona de Playa Chica, a quienes como ellos se muestran preocupados por la carencia de servicios que aseguran presenta la playa capitalina y su entorno.

Pretenden de esta manera expresar su malestar por la falta de cuidados que aseguran registra el principal arenal capitalino y exigir al mismo tiempo «una solución» a una situación ante la que manifiestan su cansancio, pues «no hay derecho».

Los impulsores de esta acción reivindicativa son personas de diferentes nacionalidades que residen en el entorno de Las Canteras y que acuden a diario a nadar a sus aguas, una circunstancia que señalan les ha permitido ser testigos directos de un «deterioro» del que culpan directamente a los responsables políticos municipales, que entienden que son los que tienen que velar por el buen estado de este espacio. «A Pedro Quevedo no le gusta la playa y no se preocupa del tema», dicen sobre el concejal de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de la capital grancanaria.

Suciedad

Estos usuarios han elaborado un listado de deficiencias entre las que destacan «la suciedad de la arena». Exponen que a pesar de la prohibición de fumar que rige en la playa, es numerosa la presencia de colillas. «Vemos a la gente fumar en la playa, pero si les dices algo se molestan, además de que esa no es nuestra función. Pero no ves un policía vigilando y cuidando el entorno», critican.

De igual modo, señalan que «no hay una concienciación» pero tampoco «una información buena que llegue al usuario para que sepa que no se puede fumar», comentan en referencia «a la falta y a la deficiencia de las señales informativas» en el arenal.

Además, inciden en «el deficiente servicio de limpieza de la playa y el paseo», sobre todo «los fines de semana y festivos, precisamente cuando hay más gente en la playa».

Terrazas

También denuncian lo que califican de «invasión» de las terrazas de los establecimientos de restauración que operan en la zona, pues dicen que se han adueñado del paseo. «La avenida de la playa está llena de mesas, carteles y otros elementos que nos impiden el paso y hasta asomarnos a la playa», plantean.

Añaden que «esta falta de ordenación de las mesas de los bares y restaurantes en el paseo» se incrementa en horas nocturnas, cuando los referidos establecimientos aumentan el espacio de sus terrazas. «Por las noches ponen las mesas que les da la gana, porque no pasa la Policía», dicen sobre una realidad que achacan a la «desidia y descontrol» de los responsables políticos.

Escasa presencia policial

Precisamente la escasa presencia policial es uno de los asuntos que más destacada este grupo de personas habituales de Las Canteras en el conjunto de necesidades que dicen tiene la playa y su entorno. «La falta de vigilancia es lo peor», afirman sobre una situación que dicen se produce pese al gran flujo de residentes y turistas que se registra en la zona cada día. Además, comentan que la «sensación de inseguridad» propicia «infracciones» como «la presencia de bicicletas y patinetas circulando por el paseo o botellones en la arena».

Otro de los aspectos que preocupa a quienes acuden a diario a nadar a la playa son los episodios de contaminación fecal que se han detectado en sus aguas. «Es un problema difícil, pero es que no se hace nada», manifiestan sobre una cuestión que «hemos consultado con especialistas, que nos dicen que se trata de una contaminación».

De igual modo, dicen que no comprenden la postura del Ayuntamiento respecto a la pérdida del distintivo de Bandera Azul. «Al concejal no le importa y parece que no va a luchar para recuperarla», exponen.

Por último, se refieren a la situación «en la segunda línea de playa», con «calles sucias y contenedores desbordados».