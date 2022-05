De Urbano lo tiene claro: «A los notarios que delinquen se les investiga y condena»

Eduardo de Urbano, que fuera magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas y del gabinete técnico del Supremo, destacó que los notarios «han sido un colectivo intocable», pero en los últimos tiempos «ya eso se ha superado ya que no hay nadie impune y a los notarios que delinquen, se les persigue y condena, aunque sean una minoría», dijo. Estas manifestaciones las realizó a este periódico en Gran Canaria, donde viajó para participar en el encuentro 'Negocios y responsabilidad de las empresas', organizado en el Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias de 10 a 13.15 horas.

De Urbano publicó recientemente un libro titulado 'La responsabilidad de los Notarios' en el que ofrece datos poco conocidos «porque apenas sabía nada sobre ese asunto. Los notarios han sido un colectivo intocable durante mucho tiempo, que estaba por encima del bien y el mal, y eso ya se ha superado porque ya no hay nadie impune. Todos estamos bajo la misma ley e igual que se han condenado a empresarios, políticos, magistrados, etcétera, también se pena a los notarios que cometen delitos», advirtió.

Minoritarios

Una carrera que tiene una «aportación central» en los «negocios jurídicos públicos y privados, por lo que hay que examinar con lupa su responsabilidad. Hay casos en los que se les ha demandado en la vía civil y penal, aunque tengo que dejar claro que se trata de casos minoritarios», expuso el magistrado en excedencia que ahora trabaja como abogado en el despacho Kepler-Karst que tiene una de sus sedes en la capital grancanaria.

«Es cierto que los casos presuntamente delictivos protagonizados por notarios son pocos, pero se ha pasado a una época en la que no había nada a otra actual en la que existe un abuso de acciones criminales. Parece que las querellas son el deporte nacional y si no presentas una, no eres nadie y de eso no se escapan los notarios. Hay querellas, denuncias y demandas y prosperan pocas, pero sin ir más lejos, el que habla sí ha condenado a algún notario cuando ejercía la judicatura», advirtió.

¿Qué delitos cometidos por notarios son más habituales? «Pues la falsedad imprudente, problemas a la hora de valorar la capacidad de una persona que otorga testamento con ancianos en residencias, delitos de blanqueo al no detectar la procedencia presuntamente delictiva de dinero... Los notarios tienen nuevos retos y desafíos porque les han ampliado las competencias y facultades. Por ese motivo, la ley de 2015 también les otorga mayores capacidades para cometer delitos de prevaricación porque son funcionarios», destaca. «Es un tema novedoso e interesante y mi libro recoge más de 200 sentencias referentes a este cuerpo y estoy satisfecho de que hayamos podido alumbrar esta obra que va a ayudar mucho a los abogados y empresas».

Pero a pesar de estas advertencias, el que fuera magistrado presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas quiso dejar claro que el cuerpo de notarios «en general es un colectivo muy preparado, que funciona bastante bien. Lo único es que he detectado animadversión a la hora de contar con ellos en algunas acciones. Son escasos los casos, pero hay ocasiones en los que no realizan una actividad imparcial y miran para otro lado en operaciones dudosas y, por ello, son condenados por apropiaciones indebidas. Aunque insisto, son escasos los supuestos de este tipo», matizó Eduardo de Urbano.

Su libro 'La responsabilidad de los Notarios' «pone negro sobre blanco en casos interesantes que muestran el por qué se les absuelve y por qué se les condena», destacó Eduardo de Urbano.

Se reunió con el presidente del TSJC y el de la Audiencia De Urbano llegó el jueves a Gran Canaria después de «muchos años», aunque ahora con su trabajo en el despacho Kepler-Karst, que tiene oficinas en Madrid, Londres y Las Palmas, «visitaré más las islas», advirtió. Aprovechó su visita para reunirse con el presidente del TSJC y con el de la Audiencia Provincias: «Hablamos de muchas cuestiones interesantes para Canarias y todos coincidimos en que hay que solucionar problemas, desdramatizarlos y llegar a acuerdos más que sanciones y condenas».