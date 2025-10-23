Último aviso a los que dan de comer a los gallos en las calles de Las Palmas de Gran Canaria: la multa puede ser de 1.503 euros «No es de recibo que limpiemos una zona de plagas de aves y que a los dos días algún gracioso vuelva a soltar gallinas y gallos», dice la edila Vargas

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de octubre 2025, 07:06 Comenta Compartir

La concejala de Salud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas, planteó este miércoles la necesidad de adoctrinar a la ciudadanía adulta para frenar las plagas de gallinas y gallos que se dispersan por la ciudad. «No es de recibo que el Ayuntamiento limpie una zona de plagas de aves y que a los dos días algún gracioso vuelva a soltar gallinas y gallos. Seguiremos limpiando el espacio público de los barrios, seguiremos con la captura de aves, hasta que podamos erradicar estas plagas tan incómodas y además adoctrinar a los adultos para que esto no lo vuelvan a repetir», indicó la edila, quien advirtió de que «probablemente se tenga que iniciar una campaña informativa para que la ciudadanía conozca el riesgo de lo que supone el estar alimentando animales en calle con la respectiva multa, si así procede, y si eso es una iniciativa que se tenga que tomar por parte de este municipio, lo haremos».

La ordenanza municipal sobre protección y tenencia de animales considera como infracción grave «el suministro de alimento a animales que puedan constituirse en plaga cuando de ello puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad», con la excepción de quienes están autorizados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para alimentar las colonias de gatos o en aquellos casos en los que la alimentación sea una herramienta de control de plagas in situ.

La norma fija un rango sancionador que oscila entre los 150,26 euros y los 1.502,53 euros por la alimentación de animales cuando se forman plagas molestas.

Desde el pasado mes de agosto, los servicios municipales ya han retirado de la vía pública más de 382 gallos gallinas, pollos y huevos en nueve barrios de Las Palmas de Gran Canaria.

Estos son los barrios donde más aves se han retirado La Paterna: se retiraron 111 ejemplares (43 gallos, 47 gallinas, 21 pollos y 59 huevos, según detalló luego el Ayuntamiento en una nota de prensa oficial)

El Lasso: quitaron 72 animales (17 gallos, 37 gallinas, 18 pollos y 9 nueve huevos).

Hoya Andrea: se llevaron 44 ejemplares (14 gallos, 27 gallinas, 3 pollos y 37 huevos).

Tamaraceite: capturaron 41 aves (20 gallos, 13 gallinas y 8 pollos).

Lomo Los Frailes: cogieron 37 gallináceas (11 gallos, 19 gallinas y 7 pollos).

Las Majadillas: atraparon 24 animales (4 gallos, 12 gallinas y 8 pollos).

Salto del Negro: interceptaron 23 aves (4 gallos, 18 gallinas y 1 pollo).

Parque Central: llevaron a una granja a 17 individuos (7 gallos, 8 gallinas y 2 pollos).

Lomo Blanco: se hicieron con 13 (5 gallos, 7 gallinas y 1 pollo).

Las capturas se desarrollan según la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar Animal, que obliga a introducir a las aves en jaulas diferenciadas para evitar que resulten dañadas. Además, la empresa especializada cuenta con un protocolo para minimizar el estrés en los animales que, una vez capturados, son trasladados a granjas.

En cuanto a control de plagas, septiembre se cerró con 218 intervenciones de desratización y desinsectación en los cinco distritos de la ciudad.

Así, en Vegueta-Cono Sur-Tafira, se realizaron 26 desinsectaciones y 28 desratizaciones; en Centro, 16 y 15 respectivamente; en Isleta-Puerto-Guanarteme, 20 desinsectaciones y 13 desratizaciones; en Ciudad Alta, 30 y 20 actuaciones; y en Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, 37 y 13.