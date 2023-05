El TSJC y el Supremo obligan al desmantelamiento y traslado de la subestación eléctrica de La Cícer

«El cierre de la subestación ilegal no puede demorarse más»

Ampliar Yeray Alvarado. Cober

El abogado de la plataforma Recuperar La Cícer, Yeray Alvarado, considera que, tras los dos autos de inadmisión, «el cierre de la subestación ilegal de la Cícer no puede demorarse más, y su traslado debe exigirse de inmediato por el Ayuntamiento, que desde hace años ha requerido sin recibirlo de Endesa, un plan ordenado de cierre que garantice que las instalaciones de Guanarteme se clausuran definitivamente para trasladarse al lugar que más le convenga a la ciudad, y no a la eléctrica». Defendió la postura responsable que mantiene la plataforma. «Los vecinos no pretenden que se bajen las palancas, pero sí que se defina un planning concreto para el cierre, y que comiencen a darse los primeros pasos».

«No debemos perder de vista que la actividad de Endesa en La Cícer ha contaminado el subsuelo de la parcela y la arena de Las Canteras, costando su limpieza 750.000 euros al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria», indicó Alvarado, «pese a la petición de los vecinos, aun no se le ha reclamado esa cantidad a la compañía eléctrica», cuya actividad ha tenido también, como otros efectos nocivos, «varias explosiones e incendios, y generar muy a menudo ruidos, vibraciones y olores en el vecindario». «Celebro que la Justicia haya confirmado en firme que Endesa debe cerrar la subestación de La Cícer, y trasladarse a otro lugar donde su actividad sea compatible con el planeamiento urbanístico y el entorno. Endesa, como cualquiera, está sometida al imperio de la Ley, y estas últimas resoluciones del TSJC y del Tribunal Supremo dejan a la eléctrica sin excusas con las que seguir explotando en la clandestinidad una actividad ilegal e ilegalizable».