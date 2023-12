El TSJC reaviva el pleito por el permiso que negó el Consistorio a la gasolinera de San Lázaro

El Plan General sigue suspendido de forma cautelar

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias también tumbó, en octubre de este año, la pretensión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de que se levantara la suspensión dictada, de manera cautelar, de la tramitación del procedimiento administrativo de modificación del Plan General de Ordenación de la ciudad. El auto de medidas cautelares, que fue recurrido por el gobierno municipal también suspendía la eficacia de los acuerdos de la adenda añadida en 2022 al convenio urbanístico alcanzado con Disa en 2015 por la que la ciudad se comprometía a expropiar el solar en el que Pedruzcos Oil quería hacer su gasolinera y, al tiempo, cambiaba el uso deportivo de una finca en Siete Palmas, al lado de la de Pedruzcos, para que Disa construyera una gasolinera con la que se compensaría la entrega de la que funciona en la trasera del cementerio de Vegueta, donde se quiere hacer una calle.

El Ayuntamiento alegaba que la parcela de Pedruzcos Oil no puede albergar una estación de servicio. «Si el planeamiento no lo permite, no existe derecho a tal materialización, por lo que resulta imposible que se esté despojando a la recurrente de lo que no hay, por lo que decaen los supuestos perjuicios económicos e incumplimiento por el Ayuntamiento de la libertad empresarial y de competencia, ni el supuesto trato de favor municipal a favor de la entidad Disa, con la que -recordemos, este Ayuntamiento tiene una obligaciones contraídas en el convenio de marzo de 2015, que debe cumplir», recogía su escrito de alegaciones.