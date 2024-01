El TSJC ratifica que los turnos del taxi tras el estado de alarma fueron injustificados

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado el contenido de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 que había anulado la imposición de turnos al sector del taxi que dispuso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tras el estado de alarma. La resolución del TSJC desecha el recurso municipal y da la razón a la Asociación pro Derechos de los Taxistas Autónomos de Canarias (Asprotac) en su denuncia por la limitación del 50% del servicio.

Hay que recordar que en junio y agosto de 20202, una vez finalizada la vigencia de las medidas impuestas por el Gobierno de España durante el estado de alarma declarado por la pandemia de coronavirus, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria limitó el servicio del taxi en la ciudad al 50% cada día. Así, las licencias impares trabajaban los días impares, y las pares, el resto de jornadas.

Asprotac denunció entonces que la ordenación que planteó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria carecía de justificación. Y argumentaba el trato desigual que sufría el taxi frente a Guaguas Municipales a la que se permitía ofertar el 100% de sus plazas.

La jueza que analizó el caso en primera instancia dio la razón a Asprotac al entender que la ordenación no estaba justificada desde un punto de vista sanitario. Pero el Ayuntamiento recurrió alegando que no podía ir contra sus propios actos y defendiendo que no trataban de regular los descansos.

Ahora el TSJC desecha los dos argumentos y defiende que Asprotac tenía derecho a oponerse a la regulación, pese a que en aquel momento no estaba en la Mesa del Taxi. Los magistrados recuerdan que no existía restricción de movilidad alguna cuando se limitó la oferta del taxi. E impuso las costas al Consistorio.