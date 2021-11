El TSJC ratifica que la subestación eléctrica de La Cícer no está permitida por el planeamiento

Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado un recurso presentado por Endesa contra un fallo judicial de 2019 que ratificaba la expulsión de la subestación eléctrica de La Cícer. La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo viene a confirmar ahora el fallo del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de la capital grancanaria, que negó la posibilidad de legalizar la instalación eléctrica, como demandaba la compañía. Contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias cabe la interposición de un recurso de casación.

El TSJC valida los argumentos dado por el juzgado de primera instancia y llega a la misma conclusión: el planeamiento en vigor impide que la subestación desarrolle su actividad en el solar de La Cícer. «La actividad llevada a cabo en la subestación ubicada en la calle Secretario Padilla no es compatible de conformidad al Plan General de 2012, de tal manera que se prevé su traslado a otro emplazamiento alternativo, e incluso su ubicación temporal en otra ubicación, sin que sea cierto, como afirma la parte apelante, (que) existe una clara compatibilidad urbanística y que el Plan General de 2012 permita que la subestación permanezca en su actual emplazamiento», exponen los magistrados. Es más, aseguran que «dicha conclusión no se ve alterada por el hecho de que el centro deportivo ya haya sido construido, ni por la importancia de la subestación, ya que estas circunstancias en nada afectan a los usos, y, por ende, la compatibilidad de la actividad».

LA HISTORIA 1928 Se construye la central eléctrica. En la actualidad, este nodo presta servicio a 45.000 vecinos de la capital.

2015 La justicia dispone que la industria eléctrica operativa en Guanarteme es ilegal e ilegalizable.

2020 El Ayuntamiento capitalino impone una sanción de 22.500 euros a Endesa por carecer de licencia.

2021 El TSJC ratifica que el planeamiento impide el funcionamiento de la industria en el solar de La Cícer.

También echan por tierra el argumento de que la industria está amparada por el Plan territorial Especial de Ordenación de los corredores de Transporte de Energía Eléctrica de la isla de Gran Canaria (PET-31), cuyo rango es superior al planeamiento municipal. «No se trata de discutir la jerarquía existente entre planes, lo cual no cuestiona la sentencia, sino de aplicar la propia regulación contenida en el plan Especial, ya que (...) es el propio PET-31 el que establece la necesidad de tener en cuenta la normativa urbanística vigente, y partiendo de que el Plan General de Ordenación determina que la actividad llevada a cabo en la subestación (...) no es compatible con los usos previstos para la parcela, no cabe su autorización», recoge el texto de la sentencia. Por tanto, los magistrados concluyen «que no existe una derogación tácita de las determinaciones del Plan General de Ordenación al no resultar contrarias o incompatibles con lo establecido en el PTE-31».

Un informe técnico municipal recordaba que el planeamiento local ofrecía un emplazamiento alternativo en el margen norte de la GC-2, a la altura del paso inferior de la Carretera de Chile.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ofrecido a Endesa y Red Eléctrica de España dos alternativas para trasladar la subestación eléctrica de La Cícer, después de que sucesivas sentencias judiciales incidan en que la instalación es «ilegal e ilegalizable». Según explicó el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, en su momento, un posible destino estaría en la zona de Las Torres, y el otro, en las proximidades del campo de golf Las Palmeras. El valor de la parcela que ceda la ciudad habrá que restarlo del precio del suelo donde está la subestación, que es de Endesa.

La elección del emplazamiento definitivo de la estación determinará materialización del plan ordenado de cierre de La Cícer, que debía estar presentado en 2016 pero que se ha demorado en los tribunales hasta este año.