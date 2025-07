Las Torres no tira la toalla y vuelve a concentrarse por sus casas en Santa Ana

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 23 de julio 2025, 23:36 Comenta Compartir

Los vecinos de Las Torres que temen que la modificación del PGOU que impulsa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito de la nueva Ciudad Alta se lleve por delante 127 viviendas del barrio vuelven este viernes a la carga. Por eso, se van a concentrar a las 10.30 horas ante las Casas Consistoriales de Santa Ana, aprovechando la celebración del Pleno ordinario del mes de julio, con el apoyo de otros barrios del municipio y bajo el lema de 'Nuestras casas no se tocan'.

Esta nueva acción de protesta fue consensuada por los residentes de Las Torres que acudieron a la asamblea convocada el pasado viernes por los portavoces de las asociaciones Avetal y Tarjas y las personas que les asesoran jurídica y urbanísticamente, para informales de la reunión mantenida un día antes con la alcaldesa y el edil de Urbanismo y que no respondió a sus expectativas. Pues los responsables municipales no se comprometieron a firmar un documento que llevaban redactado y en el que se recogía el compromiso de que sus casas no corrían peligro de ser expropiadas en el marco de esa modificación del planeamiento.

Así las cosas, los residentes que se sienten afectados acordaron volver a salir a la calle a hacerse oír, cosa que harán este viernes. Pero también presentar «un escrito, que es un recurso de reposición a las alegaciones del plan ambiental», algo que ya se ha hecho en el registro del Ayuntamiento, confirma Juan Angulo, presidente de la asociación de vecinos Las Torres Altas, Avetal.

Añade que este documento «lo puede presentar cualquier vecino del municipio» y que «el 9 de agosto termina el plazo para presentarlo». Una acción que confía lleven a cabo muchos ciudadanos, pues «parece que la gente está muy motivada».

Una gran manifestación contra «el abandono de los barrios»

Al margen de la concentración convocada para este viernes 25 de julio, los representantes vecinales de Las Torres anuncian que ya trabajan con otras entidades que representan a diferentes núcleos de la capital grancanaria, como Siete Palmas o Barrio Atlántico, para organizar «una gran manifestación en repulsa al abandono de los barrios, el tema de las casas y todo en general».

Juan Angulo avanza que esta acción coordinada no tiene aún una fecha de celebración pero que todo indica que se hará una vez que pase el mes de agosto, para garantizar un respaldo importante.

«Tenemos que seguir trabajando conjuntamente todos los barrios porque lo que queremos para uno lo queremos para todos», señala.