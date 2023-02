«En cuanto termine esta experiencia querré repetir»

Ylianna Arteaga es actriz, cantante y graduada en Arte Dramático. Este año irá «a por todas» en la gala de la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Se subirá al escenario del parque de Santa Catalina en el puesto número 10 con la fantasía 'Leyenda', diseñada por Juan Francisco Sánchez Padrón y patrocinada por Disoft Kit Digital y el Cabildo de Gran Canaria. Una de sus aficiones es dirigir largometrajes de terror, y se encuentra finalizando el guion de lo que será su primer trabajo.

-¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

-Llevaba un par de años intentando presentarme y no había tenido la oportunidad. Había participado en varios certámenes y demás, y este año me dieron la oportunidad y dije: «Este año es mi año. Es el año en el que mejor me siento, así que a por ello».

-¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata?

-Pues fue, casualmente, tres días después de mi cumpleaños, que fue el 12 de enero. Nos habíamos quedado en un proceso final tres. De estas tres personas quedamos dos, y después ya me llamaron. Por la mañana tenía como cinco o seis llamadas perdidas y me dijeron que tenían dos opciones, pero que querían apostar por mí. Me pareció maravilloso. En ese momento me dieron muchísimos nervios, pero estaba superfeliz. Ahí me di cuenta de que había llegado la hora, y que tenía que hacer las cosas bien.

-¿Qué vinculación tiene con el carnaval?

-No suelo ser mucho de mogollones, pero he actuado en la preselección y en algunas oberturas de la gala drag, he estado en murgas... Lo único que me falta es el 'bodypainting' y meterme en comparsas. Pero he hecho de todo.

-¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

-Espero que sea una experiencia superchula, y me encantaría vivirlo a tope. A todo lo que me llamen quiero ir, en todo quiero aparecer, pero, sobre todo, espero que la gente me conozca y que pueda disfrutar luego de mi trabajo. Gracias a esto ya puedes crear un nombre y empiezas a sonar.

-¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

-Estoy con mucho gimnasio. También con un tratamiento que me está preparando corporalmente para ayudarme, sobre todo, con la parte lumbar y cervical, porque el tocado pesa mucho. Hay que entrenar bastante.

-¿Cómo imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario de Santa Catalina?

-Tengo muchísimas ganas de lucir mi fantasía ya. Me imagino que ese día sentiré muchos nervios. Desde que termine mi paso por el escenario voy a volver a tener ganas de salir. Creo que se me va a hacer corto.

-La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año de reinado. ¿Está preparada para asumirlas?

-Ya nos enseñaron las agendas de las chicas que queden reina y dama y sabemos que tienen bastantes eventos, y yo tengo muchísimas ganas.

-No se imagina el carnaval sin...

-Sin mogollones, porque creo que hay que disfrutarlo, sobre todo los jóvenes.

-Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

-El poder que me gustaría que tuviera es el de que me conocieran. Lo usaría para que me fueran a ver cantar y actuar.

-Este año el motivo del carnaval es la música disco. ¿Qué tipo de música suele escuchar?

-Donna Summer, Aretha Franklin... La temática de este año me encanta, adoro este género.