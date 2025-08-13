El tejido comercial de la zona Triana se implica en la gestión de sus residuos

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:49 Comenta Compartir

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, visitó en la mañana de este miércoles junto al concejal de Limpieza, Héctor Alemán, la zona comercial de Triana en la que se desarrolla, desde inicios de este mes de agosto, una campaña de sensibilización de la gestión de los residuos que generan los establecimientos radicados en ella.

La iniciativa, que se desarrolla en colaboración con la entidad empresarial que representa a 170 establecimientos de esta parte de la ciudad, consiste es una «campaña de sensibilización, de concienciación, titulada 'Ciudad limpia, beneficio de todos'», que busca «seguir mejorando el día a día de nuestra higiene urbana municipal», expuso la alcaldesa.

Darias atendió a los medios convocados en una pausa de un recorrido que la llevó por Clavel, Arena y la calle Mayor, y que le permitió saludar a algunos responsables de comercios e incluso atender las quejas de una ciudadana que le recriminó que la acción de limpieza que los operarios municipales desarrollaban en la zona respondía a su visita. Un vecino del Risco de San Nicolás le reclamó la reapertura de la calle Sierra Nevada.

La alcaldesa, que destacó la importancia de que esta acción municipal se acometa «de manera compartida con los y las protagonistas» de «una de las principales arterias comerciales de la ciudad», explicó que durante agosto «inspectores del Servicio Municipal de Limpieza van a participar, con todos los comerciantes de la zona, en una guía de buenas prácticas» para «atender adecuadamente el cartón», cómo «reducirlo y apilarlo» o «ponerlo en los horarios correspondientes para que sean recogidos».

Añadió que «en el caso de los establecimientos de restauración» se abordan aspectos como la retirada del «aceite usado» para que no acabe en el fregadero sino en «un gestor autorizado», y algo similar en lo que se refiere al tratamiento del vidrio.

Darias quiso «agradecer a esta asociación de Triana, que es tremendamente reivindicativa y comprometida», porque es cierto que «trabajamos juntos y trabajamos bien. Y ese es el camino a seguir. También quiero reconocer el excelente trabajo que está llevando a cabo el concejal de Limpieza y todo su equipo».

A su vez, Héctor Alemán señaló que esta visita a Triana respondía a una acción de «seguimiento» de la campaña para comprobar «la buena acogida que está teniendo por parte de todos los comerciantes de la zona».

Sobre la posibilidad de llevar esta iniciativa a otras áreas comerciales de la ciudad, recordó que «ya estuvimos en la zona Puerto, desde La Isleta hasta Mesa y López», donde «tuvo también una buena acogida», así como en «la zona abierta de Puerto-Cantera y Santa Catalina».

Por su parte Marc Llobet, en calidad de presidente de la nueva junta directiva de la Asociación Zona Triana, señaló que «es importante la colaboración entre el Ayuntamiento y las empresas», ya que en este entorno hay «muchísimas empresas» y «sabemos que la gestión del residuo es básica. De hecho, las propias empresas ya estamos reduciendo muchísimo los plásticos», pero «es importantísimo el trabajo conjunto para lograr que se reduzca y que se gestione de manera eficiente».

Aprovechó la presencia de los responsables municipales para solicitar apoyo frente a retos como «la venta 'online'» y pedir que estas zonas se gestionen «como espacios comerciales abiertos».

Seguridad

Respecto a los robos que se han registrado en los últimos meses en la zona comercial, reconoció que «es verdad que hemos tenido una ola de robos, casi todos han sido por la noche». Pero quiso reivindicar que «Triana sigue siendo una zona segura».

También apunto que «una de las reivindicaciones que le hacemos a la alcaldesa es que una zona comercial como esta tiene que tener presencia policial desde que abre hasta que cierra, que es lo que ves cuando viajas por España», en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, pues entiende que la percepción de inseguridad puede repercutir en los negocios.