Tamaraceite estrenará una nueva sede policial centrada en la mediación vecinal

El barrio de Tamaraceite albergará una nueva sede de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Las obras, ya en marcha, suponen una inversión de más de 447.000 euros financiados a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria, y buscan reforzar el modelo de policía de proximidad en uno de los distritos con mayor crecimiento poblacional de la capital.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el presidente del Cabildo, Antonio Morales, visitaron este viernes los terrenos donde se levanta el nuevo edificio, una instalación de 500 metros cuadrados diseñada para mejorar la atención ciudadana y las condiciones de trabajo de la unidad especializada en mediación comunitaria.

La nueva sede estará ubicada junto a las dependencias de la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) y contará con zona de atención al público, siete despachos, sala de reuniones, zona de control, armero y vestuarios diferenciados por sexo. En total, 102 metros cuadrados estarán destinados específicamente a la atención directa a la ciudadanía.

Durante la visita, Darias destacó el valor de esta infraestructura como respuesta a una demanda del barrio y subrayó el papel clave de la UMEC, creada en 2022: «Este nuevo espacio permitirá un mejor desempeño de sus funciones, reforzando la cercanía y la respuesta directa a las demandas del vecindario», dijo.

Por su parte, Antonio Morales valoró la iniciativa como un ejemplo de cooperación institucional orientada a mejorar la calidad de vida de la población. «Hablamos de un servicio especializado que cumple un rol clave en un entorno urbano en expansión. Las administraciones debemos trabajar juntas para que los servicios públicos garanticen justicia».