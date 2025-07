Susto en Primero de Mayo: la caída de una rama de grandes dimensiones provoca importantes daños en dos vehículos Es la segunda rama que cae esta semana en la zona, según los vecinos, que denuncian la «dejadez» y la «inacción» del servicio de parques y jardines del consistorio capitalino | Por suerte, el incidente no afectó a ninguna persona, aunque afectó de manera considerable en la carrocería de ambos coches

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 4 de julio 2025, 21:21 | Actualizado 21:37h.

De nuevo la rama de un árbol de gran porte cayó este viernes sobre dos turismos aparcados en la Avenida Primero de Mayo, una de las principales arterias de la capital grancanaria. El segundo episodio de estas características esta semana, según los vecinos de la zona, que denuncian la «inacción y la dejadez» del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en sus servicios de mantenimiento correspondientes al área de Parques y Jardines.

Por fortuna, en esta ocasión no afectó físicamente a ningún ciudadano ni transeúnte, si bien los dos vehículos citados se vieron seriamente afectados tanto en su carrocería por el incidente.

«He tenido hasta suerte, entre comillas. Diría que hasta un milagro, porque había salido hace una hora del coche con mi hija de tres años», señaló a CANARIAS7 el propietario de uno de los coches afectados. «De haberse caído sobre nosotros, no lo hubiéramos contado».

Muchos vecinos se asomaron tras escuchar el crujido de la rama, alertados por las consecuencias de una caída que, por desgracia, se ha vuelto un fenómeno demasiado frecuente en este enclave de la capital.

Para más inri, los servicios de seguridad municipales continúan «desbordados» según el dueño del citado vehículo: «Creo que ha sido la vigésimo cuarta llamada, según me ha reconocido el de centralita, por lo que no me podían garantizar ni decir cuándo pasaría una unidad por aquí. Es sangrante», desgranó con cierta impotencia.

Cabe recordar que hace cuatro días, parte de un árbol cayó en la calle Perdomo, junto al histórico Palacete Rodríguez Quegles, tras partirse una de sus ramas debido a las fuertes rachas de viento que se registran en la zona. La rama de grandes dimensiones impactó directamente sobre la verja que delimita el palacete por su lado sur. Sin embargo, en esta ocasión el viento no ha sido protagonista de este incidente, tal y como afirman los vecinos.

