Summerland Gran Canaria Moda Cálida: ¿Cuándo, dónde y en qué consiste?

Summerland Gran Canaria Moda Cálida, Vive el Verano es un evento que se enmarca en el programa de acciones Gran Canaria Moda Cálida, que lleva a cabo el Cabildo de Gran Canaria a lo largo del año, dirigidas principalmente a la promoción y comercialización local.

Está basado en el concepto de «ver y comprar» ('see now, buy now') y su objetivo es acercar al público la moda de baño y complementos hecha en Gran Canaria.

A través del evento se quiere promover la m oda hecha en Gran Canaria, los complementos de playa, nuestra manera de ser y nuestra forma de expresarnos y de vestir.

En su 4ª edición, Summerland pretende volver a la esencia de nuestra manera de vivir y disfrutar, volver a la playa, para promocionar las creaciones de moda baño y complementos hechas en la isla.

En el Anexo de La Plaza de la Musica, del viernes 8 al domingo 10 de julio, crearemos un universo lleno de sensaciones que evocan al verano. Un espacio para disfrutar de nuestras marcas y su esencia.

Esta zona será complementada por varios desfiles de moda baño y complementos de playa de los diseñadores de Gran Canaria Moda Cálida.

Las firmas participantes, algunas de ellas ya consolidadas y otras de talentos emergentes, mostrarán ropa de baño masculino y femenino, íntima y complementos de baño, además de infantil de niño y niña, de las colecciones que ya están en las tiendas.

El evento contará con un programa de actividades que incluye una zona de pasarela, zona de expositores, zona niños y zona picnic.

Agenda de desfiles, con entrada libre

Viernes 8, a las 20.30 horas. Desfilesde marca Gran Gran Canaria Moda Cálida, con actuación en directo de 'Los Lola' Palmas

Nuria González

Aradio Domínguez

Suhárz

Vevas

Elena Morales

Libérrimo

Chela Clo

Como La Trucha Al Trucho

Rubén Rodriguez

Aurelia Gil



Sábado 9, a las 12.30 horas. Desfiles infantiles 12:30 h. - El Corte Inglés

13:00 h. - El Barquito de Papel

13:30 h. - Lady Bug ´s Cris

El horario de la zona comercial será viernes y sábado de 12:00 a 21.00 horas y domingo de 12.00 horas a 19.00 horas

Marcas expositoras Agüita Swimwear

Aliri

Amidi shoes

Arantxa Arenas

Belezas do Brasil

Boira

Candelea

Chacho Chacha

Daria Bae

Diazar

Dvnia Rosem

El Corte Inglés

Fourcosmetics

Hammerhoj

Lady Bug´s Cris

Libérrimo

MR&G Design

Muchiachio

Nanue Brand

Nuria Gonzalez Swimwear

Onblu Soluciones

Osh Accesorios

Saradibujando

Siaraboutiques

Suhárz

Toha Canarias

Tour Man

Universo Hada

Vevas

Volcano Blood

Zaira Rodso

En esta edición 2022 se retoma el formato original del evento con una zona picnic muy veraniega y, para ello, contarán con tres food trucks de comida y una barra de coctelería. Su horario será viernes y sábado de 12:00 a 00:00 horas domingo de 12:00 a 19:00 h. :