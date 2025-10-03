Suben las tarifas del taxi: esto es lo que costará un trayecto en Las Palmas de Gran Canaria El Gobierno de Canarias corrige los errores detectados en los precios | En torno a una semana ya estarán aplicándose en la ciudad

El Gobierno de Canarias ha publicado este viernes las nuevas tarifas del taxi de Las Palmas de Gran Canaria después de corregir los errores detectados en la tramitación. Los nuevos precios, que serán ya oficiales este sábado, no serán de aplicación hasta dentro de una semana, aproximadamente, que es lo que se tardará en adaptar los taxímetros al nuevo cuadro tarifario.

Ahora estos precios se envían a los fabricantes de los taxímetros para que los puedan ir pasando, taxi por taxi, al sistema de fijación de precios de la carrera que funciona a bordo de cada vehículo.

Y luego debe ser verificado tanto por el taller del taxímetro como por la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Las novedades principales de los nuevos precios del taxi en Las palmas de Gran Canaria pasan por la reducción de la distancia que se cubre con la bajada de bandera (de 1.032 a 500 metros) y el aumento del precio en los kilómetros recorridos tanto sábados (+12,5%), como domingos y festivos (+17,65%) o en borario nocturno (+5,88%).

El salto del taxímetro se efectuará de cinco en cinco céntimos de euro.

¿Cuánto se pagará por carrera ahora?

En principio, las nuevas tarifas supondrán casi un euro más por carrera realizada en Las Palmas de Gran Canaria, como promedio. De acuero a los cálculso realizado por profesionales del sector del taxi de la capital grancanaria, un trayecto de unos cinco kilómetros rondará los 7,8 euros frente al promedio de 6,83 euros que se paga en estos momentos.

Sí podrá ser algo más cara en las noches y los fines de semana. Pero eso respeonde a la filosofía que está detrás de esta reivisión tarifaria, pues el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no solo quiere llevar al sector a un punto de equilibrio económico -como decían los taxistas- sino que trata de hacer más rentable los fines de semana y las noches para garantizar una mayor oferta de taxis en esos momentos.

Cuánto costará la bajada de bandera

La bajada de bandera diurna pasará de 2,95 a 3,05 euros en los días ordinarios (+3,4%) y a 3,25 euros en sábados (+10,2%). En cuanto a los domingos, 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, pasarán de 3,65 euros a 4 euros (+9,6%); y en Navidad, Año Nuevo y Reyes, de los 4,3 euros a 4,75 euros (+10,5%).

A partir de las diez de la noche, la bajada de bandera se cargará con 3,8 euros (+4,11%) de domingo a jueves; y con 4,3 euros (+17,81%) en viernes, sábados y vísperas de festivos.

También se fijan nuevos precios para los días especiales, que son el 24 y el 31 de diciembre, así como el 5 y 6 de enero. En estos casos, la bajada de bandera diurna para el 24, el 31 y 5 se fija en 4 euros (+9,59%); y la del 25 y el 6 se sube hasta los 4,75 euros (+10,47%).

Los servicios nocturnos en Nochebuena y Nochevieja se cobrarán a 6,95 euros por la bajada de bandera. Y las otras jornadas especiales, también de noche, a 4,75 euros (+10,47%).

¿Cuánto cobrarán por el nuevo precio del kilómetro recorrido?

Cada kilómetro recorrido costará ahora 0,85 euros (+6,25%), salvo los sábados, que pasará a 0,9 (+12,5%); los domingos, que será a 1 euro (+17,65%); y en horario nocturno, que será de 90 céntimos (+5,88%) de domingo a jueves; y de 1 euro (+17,65%), en viernes, sábados y vísperas de festivos.

En cuanto a los días especiales (24 y 31 de diciembre, así como el 5 y el 6 de enero), el kilómetro pasará a costar entre 90 céntimos (+5,88%) durante el horario diruno, y un euro (+17,65%) a partir de las 22.00 horas hasta las 06.00 horas del día siguiente.

Así quedan la hora de espera y otros conceptos

Las horas de espera e quedan en días ordinarios en 17 euros (+6,25%); los sábados, en 18 euros (+12,5%); y los domingos, así como cualquier día de noche, en 20 euros (+11,11%).

Por su lado, si la hora de espera es en los días especiales, tendrá un coste también de 20 euros. (+11,11%).

El nuevo sistema de tarifas del taxi de Las Palmas de Gran Canaria no modifica los suplementos por bultos (35 céntimos) ni la entrada o salida del Puerto (70 céntimos), pero sí el servicio de radio-taxi, que pasará un recargo de 60 céntimos (+20%).

El suplemento por bultos solo será de aplicación cuando el equipaje supere los 50 kilogramos para los vehículos de hasta cuatro plazas de pasajeros; y más de 60 kilogramos para los de superior capacidad.