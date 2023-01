Studio 54 elige a sus personajes

Suadu Sene y Félix Reguera pueden presumir de que su estreno en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria va a ser por la puerta grande. Y es que estos dos novatos en la principal fiesta de la ciudad tendrán un papel destacado en las galas de elección de la reina y en la del drag queen representando a Grace Jones y Roy Halston, respectivamente. Dos figuras estrechamente ligadas a la historia de Studio 54, la discoteca neoyorquina que centra la temática de esta edición de 2023 que se va a desarrollar del 10 de febrero al 5 de marzo. Ella por ser uno de sus personajes más destacados del referido establecimiento y él en su calidad de diseñador del mismo.

Así lo determino el equipo que lidera el director artístico del carnaval, Israel Reyes, y que integran Montse Colomé, ayudante de dirección; José Antonio Díaz, adjunto a dirección; los coreógrafos Cristina Pérez y Fran Santana, y Unai Tellería, responsable del diseño de vestuario, en el proceso de selección de bailarines y figurantes que tuvo lugar en la mañana este sábado en Polideportivo Jardín de Infancia de La Isleta. Un recinto que congregó a casi un centenar de personas que aspiraban a ser parte activa de la fiesta y que también contó con la presencia de la concejala Inmaculada Medina.

«Esta es la primera vez que me presento al castin», explicaba Suadu Sene mientras otros aspirantes atienden las instrucciones de la parte artística para realizar las diferentes coreografías que se les proponen para calibrar su idoneidad para incorporarse a unas galas que solo en sus oberturas contará con 300 personas en el escenario de Santa Catalina.

Señala que tiene formación en baile pero en una disciplina muy diferente pues imparte «clases de folclore en Coros y Danzas de Ingenio, donde llevo desde los tres años». De ahí que vea esta oportunidad de tomar parte en la fiesta capitalina como un reto. «Vi el cartel a través de Instagram y me animé a participar porque a mí me gusta el tema del baile», apunta.

Reconoce que le hace ilusión que la hayan designado para representar a Grace Jones en un proceso selectivo al que llegó «temblando», pero «luego me solté un poco porque vi a gente conocida».

Félix Reguera tampoco podía ocultar su alegría porque «es la primera vez que me presento» para participar en una fiesta que « siempre me ha gustado». Asegura que «me gusta desde chiquitito, me he criado cerca del parque de Santa Catalina y siempre había querido participar desde dentro pero por cuestiones de trabajo no había podido pero ahora mismo mi trabajo me lo permite».

Y es que la disponibilidad para asistir a los ensayos, como explicó a los presentes Israel Reyes, es el principal requisito que se reclama a unos aspirantes a los que también se les pide ser mayores de 16 años y tener experiencia en artes escénicas, danza o teatro para formar parte de este grupo en el que además de Jones y Halston se representarán otras figuran legendarias de Studio 54 como Andy Warhol.

Reyes recuerda que, además de esta selección de bailarines y fugurantes, «llevamos semanas trabajando con otros colectivos» como «escuelas de baile, grupos de disfraces, comparsas con las que ya se cuenta para las distintas oberturas y eso es o que va a conformar el grueso del equipo humano de las galas».

Apunta a partir del 4 de febrero, día del sorteo de participación de los aspirantes a reinas y drags, «comienza el calendario de actos y da un poco de vértigo» tras una última edición dividida en dos fases: febrero y julio. «Pero creo que es lo que todos estamos deseando y estamos preparados para una gran equipo para ello», dice.

Destaca el papel de estos protagonistas amateur de una fiestas que considera «no se podría hacer sin ese espíritu de colaboración. Ahí están el esfuerzo de murgas, de comparsas, de grupos de disfraces» pero «es cierto que para cosas musicales contamos con un gran elenco de artistas en Canarias». «En el carnaval todos tenemos cabida», reivindica.

Reconoce que en el castin de este sábado buscaban «primero el entusiasmo que nos hemos encontrado, que eso ya te motiva, y luego perfiles que vayan en la línea del guion que ya está desarrollado, pues desde el dueño de Studio 54 a los personajes trascendentes de esas noches» además de «camareros, gogós». También «vamos a trabajar con las distintas estéticas de esa época» y «hasta hemos encontrado un Andy Warhol».