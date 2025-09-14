Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Foto de grupo de algunos de los participantes.
Foto de grupo de algunos de los participantes. Cober

La solidaridad colorea las calles de Triana

La trasera del teatro Pérez Galdós, en la capital grancanaria, acogió este domingo la Rainbow Family Gran Canaria en favor de la Fundación de Niños con Cáncer Pequeño Valiente

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:46

La solidaridad lleno de colores las calles del entorno del teatro Pérez Galdós, en la capital grancanaria, con la vistosa prueba Rainbow Family Gran Canaria 2025, la carrera solidaria de colores que tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a la Fundación Canaria Pequeño Valiente y su lucha contra el cáncer infantil.

Más de quinientas personas se dieron cita desde primera hora en la plaza Stagno de Las Palmas de Gran Canaria, junto al Teatro Pérez Galdós. Allí participaron en las dos carreras y en los actos festivos diseñados para que niños y mayores se lo pasaran en grande.

