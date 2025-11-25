El sicario que ejecutó al Conejero llegó en moto, «le pegó un par de tiros y se fue» La Policía Nacional esclarece el asesinato en junio de 2025 de Josué el Conejero en Telde con cuatro detenidos

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 de noviembre 2025, 15:37 | Actualizado 16:12h.

La Policía Nacional ha logrado reconstruir la secuencia completa de la ejecución de Jonathan Josué Delgado Bordón, alias el Conejero, cometido la tarde del 26 de junio de 2025 en el barrio de San José de Las Longueras, en Telde. La investigación atribuye la autoría a dos presuntos sicarios colombianos, Antony C. M. –el presunto autor de los cinco disparos– y César Fabián C. B. –que le ayudó en tareas logísticas–, cuya presencia en la isla, desplazamientos, alojamientos, utilización de identidad falsa y movimientos previos al ataque quedan documentados en el atestado policial a través de imágenes, documentos intervenidos, reservas hoteleras y la motocicleta que utilizaron para el crimen.

Hay que destacar que la principal línea de investigación de este crimen se sitúa en un presunto ajuste de cuentas entre dos bandas criminales ya que el fallecido era sobrino de José Jesús Calderín, alias José el Negro y primo de su hijo Kilian José Calderín, quienes fueron condenados a 12 años de prisión por intentar matar a tiros a dos personas en Jinámar hace ya tres años.

Según las diligencias policiales a las que ha tenido acceso este periódico, la investigación se inició el 23 de junio de 2025, cuando Antony C. M. llegó a Gran Canaria procedente de Santiago de Compostela vía Madrid. Se instaló en el Hotel Sahara Boutique, en Telde, utilizando una reserva vinculada al nombre Andrés Felipe L. M., una identidad falsa soportada por un pasaporte colombiano manipulado. En el atestado figuran imágenes de ese documento, cuyos fragmentos troceados aparecerían después en el cubo de basura del baño de una habitación del Hotel Apartamento Bajamar, en Guanarteme, donde los investigadores concluyeron que Caicedo trató de destruirlo para no dejar rastro.

Al día siguiente, 24 de junio, llegó a la isla el segundo supuesto sicario, César Fabián C. B., que se hospedó también en el Hotel Sahara Boutique. Ambos compartieron además estancia en el hotel Apartamento Bajamar, donde la reserva figura a nombre de Charris y del mismo Andrés Felipe L. M., lo que permitió a los agentes relacionar de forma clara el uso conjunto de la identidad falsa y la coordinación entre ambos.

La motocicleta utilizada en el crimen –una SYM Joymax Z+ 125 cc alquilada en la empresa Cooltra– fue arrendada en la tarde del 25 de junio, igualmente con la documentación manipulada. La matrícula original del vehículo, 6416-MGN, apareció modificada en el momento del ataque para mostrar 0410-MON, una alteración que permitía dificultar la identificación durante la ejecución.

El día de los hechos, 26 de junio, a las 16.22, las cámaras del Hotel Sahara Boutique registraron la salida de Antony C. cargando «dos bolsas blancas en sus manos» donde poedría portar un mono que se puso para la ejecución, una gorra, guantes y una mascarilla y calzando «unas zapatillas Adidas grises», según los agentes. A partir de ese instante, la Policía Nacional situó sus movimientos en distintas zonas de Telde mediante cámaras públicas y privadas, hasta que se aproximó a San José de Las Longueras, donde permaneció realizando desplazamientos repetidos por las calles próximas al lugar del crimen.

Paralelamente, Jonathan Josué Delgado Bordón se encontraba ajeno a todo movimiento en el Salón de Juegos Lucía, en la calle Atalufo Argenta. Las cámaras confirmaron que permaneció allí hasta las 18.17, saliendo con la ropa con la que posteriormente sería encontrado muerto.

A las 19.19, la investigación certifica que la motocicleta SYM pilotada por Caicedo transita en la calle Pío XII, coincidiendo con el momento en que el Conejero caminaba por esa misma vía tras abandonar el salón de juegos. El sicario, ya en la zona, se aproximó a él sin bajarse de lla moto y allí lo ejecutó. Según recoge literalmente el atestado, la víctima le dije al agresor: «Qué pasó» y el sicario le respondió con un escueto: «¿Qué pasó de qué?».

Cinco tiros a zonas vitales

Inmediatamente después, el autor detiene la moto junto a él, sacó el arma y le disparó cinco veces. La víctima cayo desplomada en la vía pública. En el lugar del crimen, los agentes al llegar pudieron recuperar cinco vainas del calibre 9 mm, coincidentes con los cinco orificios de entrada descritos por los forenses: uno en la cabeza, dos en el tórax y dos en la axila. La escena evidenció una ejecución directa, inmediata y sin posibilidad de defensa. Uno de los testigos presenciales que llamó al 112 dijo que vio como el sicario había ido en moto, «le pegó un par de tiros y se fue», contó a los policías.

Tras el ataque, las cámaras volvieron a situar a Antony C. regresando al Hotel Sahara Boutique, donde subió a la habitación y se cambió de ropa. Al bajar de nuevo al exterior del establecimiento, quedó registrado un audio en el que se escuchó la frase pronunciada por el colombiano: «Ya está la policía por ahí ya».

El atestado señala este punto como indicativo de que ambos sicarios estaban en comunicación inmediata tras el ataque.

La Policía Nacional concluyó que, después del crimen, los dos supuestos autores se desplazaron nuevamente a la zona de Guanarteme, donde se hospedaron en el hotel apartamento Bajamar. En esa habitación, registrada a los dos nombres antes citados, se localizaron restos del pasaporte falsificado que Antony habría intentado destruir.

El operativo culminó el 28 de junio, a las 15.45 horas, cuando los investigadores desplegaron un dispositivo alrededor de la oficina de Cooltra, en la calle Presidente Alvear de Las Palmas, ya que la motocicleta alquilada debía ser devuelta a esa hora y lugar. Los dos sospechosos acudieron juntos para entregar la moto, con la matrícula ya restituida a su numeración auténtica. En ese momento fueron detenidos Antony C. M. y César Fabián C. B.

La pistola utilizada en la ejecución apareció ese mismo día durante el registro practicado por los agentes en el hotel Bajamar. Los policías levantaron una de las placas del falso techo de la habitación y encontraron el arma desmontada y oculta, distribuida en varias piezas y envuelta para dificultar su detección. El hallazgo permitió a los investigadores asegurar que los sicarios habían intentado esconder el arma tras la huida.

La documentación intervenida, las imágenes, los desplazamientos hoteleros, la utilización de una identidad falsa, el alquiler del vehículo, la manipulación de la matrícula y los registros fonéticos recogidos permitieron a la Policía concluir que ambos actuaron de manera coordinada, que Antony fue el autor material de los disparos y que César Fabián participó activamente en la preparación, apoyo y cobertura de la operación.

La reconstrucción policial refleja una ejecución planificada, ejecutada con rapidez y respaldada por una logística diseñada para dificultar la identificación, pero que terminó desmontada por la acumulación de imágenes, documentos y movimientos que acabaron trazando una línea continua desde la llegada a la isla hasta la detención final de los dos sicarios.

Cerraron el círculo

Estas dos primeras detenciones no fueron las únicas. Como informó este periódico en exclusiva, la Unidad de Delitos Violentos (UDEV) de Telde determinó la participación de otros dos individuos que se desplazaron a Gran Canaria en fechas previas para ejecutar tareas esenciales en el marco de la acción criminal.

Hubo un tercer detenido llamado Brayan Andrés F.R. que fue arrestado el pasado 7 de agosto en la localidad jienense de Andújar. Según la investigación, este individuo habría llegado a la isla días antes de la comisión del asesinato para organizar el alojamiento, financiar gastos de los autores materiales y coordinar envíos de dinero en los días próximos a los hechos, abandonando Gran Canaria antes de la ejecución del crimen.

El cuarto detenido fue Diego Ferney P.N. que localizaron y arrestaron el 11 de noviembre en Umbrete (Sevilla), en un operativo conjunto entre la UDEV de Telde y el Grupo de Homicidios de Sevilla.

Su desplazamiento previo a la isla tuvo como objetivo realizar labores de vigilancia, localización de la víctima y apoyo logístico, quedando acreditada su implicación en los preparativos del asesinato.

Ambos pasaron posteriormente a disposición judicial, el día 8 de agosto y el 13 de noviembre, respectivamente. decretándose en ambos su ingreso en prisión provisional.